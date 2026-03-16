Al Tribunale di Trani l’omaggio degli studenti dell’Oriani-Tandoi di Corato alle vittime di mafia
Al Tribunale di Trani l’omaggio degli studenti dell’Oriani-Tandoi di Corato alle vittime di mafia
Scuola e Lavoro

Al Tribunale di Trani l’omaggio degli studenti dell’Oriani-Tandoi di Corato alle vittime di mafia

Nel corso dell’evento sono state disvelate cinque tele commemorative

Corato - lunedì 16 marzo 2026 12.23 Comunicato Stampa
Venerdì 13 marzo negli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani cinque studenti dell'I.I.S. "A. Oriani – L. Tandoi" di Corato - Luigi Acella e Michela Cicorella, Chiara Maldera, Ilaria Catalano e Alessia Tarricone ­- hanno partecipato, in qualità di relatori, all'inaugurazione di uno spazio dedicato ai "Testimoni silenziosi di giustizia". Nel corso dell'evento sono state disvelate cinque tele commemorative dedicate ad altrettante vittime della mafia del circondario.

L'evento, promosso ed introdotto dal procuratore della Repubblica di Trani, dott. Renato Nitti, e che ha visto la presenza di don Luigi Ciotti, fondatore e presidente nazionale dell'associazione libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, e dei familiari delle vittime, ha lo scopo di mantenere viva la memoria di coloro che hanno perso la vita a causa della violenza mafiosa.

Ricordare le vittime di mafia è fondamentale per costruire una società basata sulla giustizia e sulla legalità. Onorare il loro sacrificio educa le nuove generazioni, combatte l'indifferenza e trasforma il ricordo in un impegno quotidiano contro la criminalità organizzata.

Sensibilizzare le giovani generazioni al valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie è uno dei tanti obiettivi che l'I.I.S. Oriani-Tandoi di Corato si prefigge nella sua Offerta Formativa.
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