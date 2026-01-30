IISS Moro Cosmai
Speciale

Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani

In programma domenica 1° febbraio

Corato - venerdì 30 gennaio 2026 10.12 Sponsorizzato
Scegliere la scuola superiore significa immaginare il proprio futuro, scoprire talenti, aprirsi a nuove opportunità. È con questo spirito che l'IISS Moro-Cosmai di Trani si presenta al territorio come una scuola che cresce, innova e investe con convinzione sui giovani, offrendo percorsi formativi solidi, moderni e capaci di dialogare con il mondo del lavoro e con l'università.

Punto di riferimento per studenti e famiglie di Trani e dei comuni limitrofi, l'Istituto propone un'offerta formativa ampia e articolata, che unisce la forza della tradizione a importanti novità.

Cuore storico della scuola sono le proposte classiche rappresentate dall'Istituto Tecnico Economico e dal Professionale Alberghiero. L'area tecnica, erede del tradizionale ITC, comprende l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, articolato nei percorsi Relazioni Internazionali per il Marketing, con una forte vocazione linguistica e lo studio di tre lingue straniere, e Sistemi Informativi Aziendali, che punta con decisione sulle competenze informatiche e digitali. Completa l'offerta l'indirizzo Turismo, ideale per chi guarda ai settori dell'accoglienza, dei servizi e dell'internazionalizzazione.

L'indirizzo di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera rappresenta una delle eccellenze dell'IISS Moro-Cosmai. Un elemento distintivo è la grande attenzione riservata alla didattica laboratoriale: i laboratori di cucina, sala e ricevimento vengono svolti fin dal primo anno e in modo continuativo durante tutto l'anno scolastico, consentendo agli studenti di acquisire sin dall'inizio competenze pratiche, metodo di lavoro e professionalità, affiancando costantemente teoria e pratica.

Accanto a questi percorsi consolidati, l'Istituto guarda con decisione al futuro aderendo alla nuovissima filiera formativa tecnico-professionale 4+2, che sarà attivata a partire dal 1° settembre 2026.

Il percorso prevede quattro anni di scuola statale seguiti da due anni di ITS – Istituto Tecnico Superiore – all'interno di un progetto unitario di sei anni fortemente orientato alle competenze e all'occupabilità. Il curricolo quadriennale concentra il tradizionale percorso quinquennale grazie a un aumento delle ore settimanali, al potenziamento delle attività di PCTO e al coinvolgimento diretto delle aziende della filiera.

L'IISS Moro-Cosmai ha scelto di attivare questa importante opportunità proprio nell'ambito dell'indirizzo alberghiero, con due percorsi dedicati alla cucina e all'accoglienza turistica, settori strategici per il territorio.

L'offerta formativa si è ulteriormente arricchita con due indirizzi professionali di grande valore. L'indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy – Moda vanta oltre quarant'anni di storia ed è oggi un percorso moderno e completo, che accompagna gli studenti dal progetto creativo alla realizzazione del capo.

Dallo studio dei materiali alle tecniche di confezione, dal disegno alla modellistica, fino all'uso delle tecnologie informatiche e del CAD, il percorso forma figure capaci di comprendere l'intera filiera produttiva della moda.

Particolare attenzione è rivolta al prêt-à-porter, all'alta moda, alla cerimonia e al settore sposa, in forte sintonia con il tessuto produttivo locale. Numerose le collaborazioni con aziende del territorio e non solo, che permettono agli studenti di confrontarsi con il mondo reale del lavoro e di costruire competenze spendibili sia nell'immediato sia nei successivi percorsi universitari e accademici.

Grande interesse riscuote anche l'indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo, dedicato ai linguaggi dell'audiovisivo, del cinema e della fotografia. Nel corso del quinquennio gli studenti partecipano a progetti e collaborazioni con professionisti del settore, prendono parte a esperienze di rilievo come il Vittorio Veneto Film Festival, dove sono coinvolti come critici cinematografici, e costruiscono competenze che trovano naturale prosecuzione negli ITS, nelle Accademie di Belle Arti e nei corsi universitari come il DAMS.

Con entusiasmo e spirito di accoglienza, il Dirigente Scolastico invita alunni e famiglie a scoprire da vicino l'IISS Moro-Cosmai, i suoi ambienti, i laboratori e i percorsi di studio, partecipando all'Open Day di domenica 1° febbraio, dalle ore 9:30 alle 13:00, presso i plessi di via Gran Bretagna 1, via Salvemini 1 e piazza Plebiscito 16.
