Scuola e Lavoro

Boom di iscrizioni per il Liceo Classico e delle Scienze Umane Oriani di Corato

Dirigente Catalano: «Ricevere costantemente il consenso e la fiducia di così tanti studenti ci riempie di gioia e di soddisfazione»

Corato - martedì 10 marzo 2026 16.33 Comunicato Stampa
Tante, davvero tante le new entry per l'anno scolastico 2026-2027 al Liceo Classico e delle Scienze Umane A. Oriani, di Corato. Il dirigente Prof. Francesco Catalano, orgoglioso per le 117 iscrizioni alle classi prime del prossimo anno scolastico, ringrazia le numerose famiglie che anche questa volta hanno dato grande fiducia al prestigioso Istituto coratino.

«In una società preoccupata e offesa da diffusa povertà culturale e da perdita di valori, ricevere costantemente il consenso e la fiducia di così tanti studenti e delle loro famiglie per il percorso liceale offerto dall'Oriani, ci riempie di gioia e di soddisfazione» - afferma il Dirigente. Evidentemente la dimensione umana e l'offerta formativa del liceo Oriani continuano a convincere tanti studenti coratini, ruvesi e terlizzesi e ciò conferma la validità della sua proposta umanistica che sposa e valorizza altresì le materie scientifiche e le tecnologie, per la formazione piena e poliedrica del cittadino.

Se il noto cantautore Roberto Vecchioni recentemente afferma "Non ho paura di niente perché ho fatto il liceo", la scuola condivide a maggior ragione l'opinione dell'autorevole matematico Prof. Piergiorgio Odifreddi quando ribadisce che il percorso degli studi classici (e delle Scienze Umane) insegna "Cosa serve per non essere servi".

L'intera Comunità del liceo coratino in tutte le sue componenti, docenti e non docenti, festeggia l'ottimo risultato raggiunto con le 117 iscrizioni alle classi prime, anche in questa tornata e ringrazia in primis i proprî studenti già frequentanti e gli ex-studenti ottimamente inseriti nel panorama universitario e nel mondo del lavoro, essi che meglio testimoniano ed incarnano i valori su cui l'Oriani poggia le proprie radici e coi quali li proietta nel futuro
  • scuola
