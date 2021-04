Socializzazione scolastica, in piazza a Corato per far rinascere la scuola

Questa sera, 18 aprile, i militanti del Blocco Studentesco manifesteranno in piazza a Corato con un "blitz" per lanciare il progetto di Socializzazione Scolastica.Socializzazione scolastica è il nome della nuova proposta pensata per rifondare e quindi far rinascere e ripartire la scuola, tra i settori più duramente colpiti a causa della pandemia. Studenti lasciati nell'incertezza e senza informazioni certe da parte delle istituzioni, costretti continuamente ad alternare ormai da un anno e mezzo, didattica in presenza e didattica a distanza (o solo quest'ultima). Un colpo di grazia a un sistema scuola già morto e sepolto da anni tra riforme sbagliate, edilizia scolastica disastrata e nessun tipo di progetto serio e a lungo termine e il cui peso ricade solamente su noi studenti.Distruggere definitivamente una scuola ormai senza fondamenta e ricostruire dalle macerie, ripartendo da zero, da noi studenti che siamo il presente e il futuro di questa nazione, dimenticati e bistrattati da anni.Siamo consapevoli che l'unico modo per riprendere in mano il nostro destino è alimentare e custodire nostra voglia di agire e di lottare.