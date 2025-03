10 anni di “Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi”: in partenza la nuova edizione del concorso per opere prime

Ilriservato agli autori esordienti nel campo della narrativa, compie dieci anni e, da questa edizione, gode anche dei, del(Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia) e dellaIl bando della decima edizione del premio, promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, in collaborazione con l'associazione culturale(organizzatrice de 'I Dialoghi di Trani'), è da oggi disponibile sul sito fondazionemegamark.it.Il premio è rivolto alle case editrici di tutta Italia che potranno presentareopere prime di narrativa italiana pubblicate per la prima volta nel periodo compreso traIl compito di valutare, entro luglio, i cinque romanzi finalisti sarà affidato a una, scelti tra personalità di rilievo della cultura e dell'informazione. Sarà poi la giuria popolare, composta da 40 lettori - i primi che si candideranno agli inizi di luglio - a decretare il vincitore assoluto, che sarà premiato durante la cerimonia in programma a Trani il prossimoCon un, messo a disposizione dalla Fondazione Megamark, il concorso si conferma tra i più generosi a livello nazionale con«Il premio letterario - spiega il– si afferma, anno dopo anno, come un faro nel panorama culturale italiano, capace di valorizzare il nascente patrimonio letterario esaltando le qualità dei talenti più promettenti. Con questo concorso vogliamo alimentare quel seme di creatività e innovazione presente negli esordienti, arricchendo il tessuto culturale nazionale e contribuendo al futuro della narrativa italiana».Ilha visto la partecipazione, nelle passate edizioni, di quasi 600 titoli di scrittori esordienti provenienti da tutta Italia, affermandosi come uno dei premi letterari di riferimento del sud Italia.