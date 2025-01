Presentata la tredicesima edizione del bando “Orizzonti solidali” della Fondazione Megamark di Trani

Si rinnova anche quest'anno l'impegno con la solidarietà delladi Trani, onlus dell'omonimo Gruppo, con la presentazione della tredicesima edizione di, l'annuale bando di concorso destinato al terzo settore pugliese promosso dalla Fondazione in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila.Due le novità assolute di questa edizione: i fondi messi a disposizione – che passano dai 250mila euro stanziati nel 2024 a 300mila euro - e l'abbandono scolastico che diventa, a tutti gli effetti, il quinto ambito del bando oltre ai quattro presenti sin dalla prima edizione del 2012.Dunque, i progetti che gli enti del terzo settore potranno candidare devono rientrare in uno dei cinque ambiti:(progetti a sostegno di persone in condizioni di disagio e/o emarginazione),(iniziative di supporto sanitario),(educazione e informazione ambientale, sviluppo sostenibile, arredo urbano),(promozione dell'arte e della cultura) e(progetti volti a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica tra gli adolescenti).Il bando, disponibile da oggi sul sito della Onlus ( www.fondazionemegamark.it ), è riservato alle organizzazioni del terzo settore pugliese iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che potranno inviare i loro progetti entro il prossimo«I tanti progetti ricevuti negli ultimi due anni sul contrasto alla dispersione scolastica - dichiara il cavaliere del lavoro, presidente della Fondazione Megamark - ci hanno spronato a investire sul fenomeno dell'abbandono scolastico, una problematica che colpisce in particolar modo le regioni del Mezzogiorno. L'obiettivo di 'Orizzonti solidali' rimane il medesimo, accompagnare le associazioni e i volontari nel loro instancabile lavoro rivolto a chi ha bisogno di aiuto o a tematiche a noi care, come la cultura e l'ambiente».Dopo la valutazione dei progetti a cura della commissione, composta da rappresentanti della Fondazione Megamark e da un esperto di responsabilità sociale d'impresa, seguiranno i colloqui conoscitivi con i rappresentanti delle associazioni promotrici dei progetti più meritevoli; i vincitori saranno resi noti entro il prossimoA partire dal 2012, anno della prima edizione di 'Orizzonti solidali', sono 146 i progetti che hanno visto la luce in Puglia grazie a oltre due milioni e mezzo di euro donati complessivamente dalla Fondazione. A causa della pandemia, nel 2020 la Fondazione non bandì il concorso, scegliendo di destinare 400mila euro al sistema sanitario pugliese; nel 2022, invece, lanciò un'edizione speciale dedicata all'emergenza Ucraina mentre due anni fa stanziò un ulteriore extra budget a due progetti dedicati all'ambiente nella città di Taranto.Il modulo di partecipazione è scaricabile dal sito internet della Fondazione Megamark www.fondazionemegamark.it e l'invio dei progetti potrà avvenire esclusivamente online, attraverso un'apposita sezione del sito. Qualsiasi informazione può essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica info@fondazionemegamark.it , con un messaggio sulla pagina Facebook della Onlus o tramite WhatsApp al numero 340/7060524.