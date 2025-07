100x100 maturi, il Viva Network premia gli studenti meritevoli di Corato

Gli esami di stato 2025 stanno giungendo al termine e il Viva Network ha deciso di rilanciare un evento nato negli scorsi anni in un'edizione ancora più grande, che abbraccerà la comunità scolastica di ben 6 città: si tratta di "100x100 maturi", l'iniziativa che premia le studentesse e gli studenti per aver conseguito il massimo dei voti all'esame di maturità nell'anno scolastico 2024/2025.

Dopo il successo delle prime edizioni, susseguitesi negli anni a Bisceglie, il gruppo Viva ha lanciato lo scorso anno l'iniziativa anche a Molfetta, proprio per coinvolgere un numero maggiore di studenti e per dar loro un momento di celebrazione per il traguardo raggiunto.Quest'anno, il nuovo obiettivo del Viva Network è più ambizioso: allargare ancora di più il raggio d'azione e coinvolgere, oltreL'evento non si limita solo a celebrare i risultati degli studenti più brillanti, ma darà spazio anche ai ragazzi per raccontare i loro percorsi di formazione, i progetti per il futuro, le speranze, le aspettative, l'incontro col mondo del lavoro, in un confronto attivo con i rappresentanti istituzionali presenti e ovviamente i docenti con cui hanno costruito questo fondamentale sentiero di crescita.Tutti gli studenti che avranno ottenuto come votazione finale all'esame di statopossono partecipare semplicemente compilando il seguente modulo

Sono invitati a partecipare gli studenti di tutti gli istituti del territorio:

IISS "Sergio Cosmai" - Bisceglie

Liceo Scientifico "Da Vinci" - Bisceglie

ITC "Giacinto Dell'Olio" - Bisceglie

IISS "Federico II Stupor Mundi" - Corato

Istituto Istruzione Superiore "A. Oriani - L. Tandoi" - Corato

ITET "Padre A. M. Tannoia" - Corato

Liceo Classico Scientifico "M. Spinelli" - Giovinazzo

IPSIA "A. Banti" - Giovinazzo

IPEOA Istituto Alberghiero - Molfetta

Liceo Classico-Scientifico "Einstein - Da Vinci" - Molfetta

Liceo "Vito Fornari" - Molfetta

IISS Professionale-Artistico "Monsignor Bello" - Molfetta

Liceo O.S.A. "Rita Levi Montalcini" - Molfetta

IISS "G. Ferraris" - Molfetta

ITET Tecnico Commerciale "G. Salvemini" - Molfetta

IISS "Amerigo Vespucci" - Molfetta

Polo Liceale "C. Sylos - Fiore" - Terlizzi

Istituto Agrario "Volta - De Gemmis" - Terlizzi

Liceo Scientifico e Linguistico "Orazio Tedone" - Ruvo di Puglia

L'evento, sostenuto dalla strategia della Regione Puglia "Mare a Sinistra" - PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, si svolgerà a fine mese presso il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, e sarà condotto da Giancarlo Fiume, giornalista professionista caporedattore della TGR Puglia , e dalla giornalista Ida Vinella, caporedattrice del Viva Network.

Gli istituti scolastici sono stati tutti invitati a prendere parte all'iniziativa, per affiancare i ragazzi in questo momento speciale dedicato al loro percorso e ai loro sogni. Ciascuna scuola avrà, inoltre, la possibilità di segnalare altri studenti per l'impegno e la perseveranza, in situazioni complesse.Per il supporto all'edizione 2025 si ringrazia: Gran Shopping Mongolfiera, Mancini Group Allianz, Caseificio Maldera, Farmacia Del Prete, Università LUM Giuseppe Degennaro, Network Contacts.A breve maggiori dettagli sull'evento: stay tuned!