2 Novembre, il messaggio del Sindaco De Benedittis

Oggi 2 Novembre, si celebra la commemorazione di tutti i defunti e il Sindaco Corrado De Benedittis, per mezzo social, ha inviato il suo messaggio alla cittadinanza:«La commemorazione dei defunti sia motivo di ritrovata pace interiore e di riflessione. Non è semplice vivere la perdita di persone care, soprattutto, quando si resta soli. C'è però una comunione profonda che va oltre il limite dell'assenza e che impedisce la dispersione della vita vissuta insieme a chi, oggi, non è fisicamente più con noi. Visitando i propri cari defunti, si troverà un Cimitero comunale più curato e pulito, che si appresta, già nelle prossime settimane, a ospitare importanti cantieri per la sua riqualificazione. Nel frattempo, il pensiero va alle vittime innocenti delle guerre: ai bambini di Gaza, di Israele, dell'Ucraina; ai grandi dimenticati della storia, di cui nessuno parla: i bambini africani, vittime della guerra, della fame e dell'opulenza del nostro stile di vita. Siamo parte di un mondo carico di contraddizioni, di plateali ingiustizie, di crescenti sperequazioni. Ci sono parti del mondo in cui il vivere e il morire quasi si confondono. È tempo di scelte, di cambiamenti profondi, che restituiscano senso e dignità a questa nostra così fragile esistenza».