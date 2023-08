Arresto estorsore, il sindaco: «Pronta risposta delle Forze dell’Ordine, della Prefettura e della Magistratura»

In seguito all'arresto del presunto estorsore che il 18 agosto ha sparato contro un giostraio nel Luna Park allestito in Via Sant'Elia, in occasione della festa patronale di San Cataldo, il sindaco Corrado De Benedittis, per mezzo di un video pubblicato sui suoi canali social, ha manifestato gioia ed entusiasmo per il risultato raggiunto, invitando la popolazione a denunciare qualsiasi ingiustizia e sopruso. Queste le parole del primo cittadino:«Una risposta importante che le Forze dell'Ordine hanno dato alla città, rispetto alla attesa forte che c'è di sicurezza e di controllo del territorio. E' la dimostrazione che di fronte ad una narrazione al negativo che taluni cercano di fare, c'è invece la pronta risposta delle Forze dell'Ordine, della Prefettura e della Magistratura per quanto di sua competenza. Ringrazio la Polizia di Stato per il forte impegno che c'è stato per assicurare alla giustizia chi si è reso protagonista di un reato come questo. Dobbiamo tenere alta la guardia e ribadisco il mio appello alla cittadinanza a denunciare. Quando si denuncia le acque si smuovono e si ottengono i risultati».