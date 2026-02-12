25° anniversario della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato: uno spettacolo di musica etno-folk

In occasione del 25° anniversario della presenza della "Fondazione ANT Franco Pannuti ETS" a Corato con la sua delegazione intitolata a "Mimma Caterino" in Piazza Sedile 42, presso l'auditorium del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi", venerdì 13 febbraio alle ore 20,00 avrà luogo uno spettacolo musicale di musica etno folk con protagonisti il maestro Luigi Palumbo & Aquarata.Presenterà Gerardo Strippoli, presidente della locale Pro Loco, e sarà presente la presidente della fondazione ANT dott.ssa Raffaella Pannuti.