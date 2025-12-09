Un fuoriserie jazz nella rassegna “La Grammatica delle abitudini”

Giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 20.30, il Teatro Comunale di Corato accoglie uno dei nomi più autorevoli del jazz europeo: Enrico Rava, maestro della tromba e del flicorno, punto di riferimento assoluto della scena jazzistica internazionale.All'interno della rassegna "La Grammatica delle abitudini", la stagione teatrale, musicale e di danza del Comune di Corato in collaborazione con Puglia Culture, in un appuntamento fuori abbonamento, Rava approda a Corato con il progetto "FearlessFive": un quintetto dal respiro contemporaneo, in cui l'esperienza del maestro dialoga con l'energia, l'inventiva e il rischio creativo delle nuove generazioni. Un laboratorio sonoro in continua trasformazione, dove l'improvvisazione diventa linguaggio, tensione poetica, ascolto reciproco.L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion, si inserisce nel percorso di GustoJazz, il Festival musicale che da anni valorizza il territorio di Corato attraverso grandi nomi della scena jazzistica internazionale, con un'offerta culturale consapevolmente orientata verso innovazione e qualità artistica."FearlessFive" è un viaggio senza rete: traiettorie melodiche aperte, interplay serrato, atmosfere rarefatte che all'improvviso si accendono in esplosioni ritmiche, tra rimandi alla grande tradizione jazz e uno sguardo sempre rivolto al futuro. Sul palco, il suono caldo e inconfondibile di Rava guida e al tempo stesso si lascia provocare dai suoi compagni di viaggio, in una musica che rifiuta ogni automatismo e sceglie, ogni sera, di nascere da capo.BIGLIETTO LAST MINUTE €18IL BIGLIETTO LAST MINUTE è disponibile:online su vivaticket.itin tutti i punti vendita Vivaticketpresso la biglietteria situata nel palazzo di fronte al Teatro Comunale di Corato (Piazza Marconi – tel. 351 4385425) nei seguenti giorni e orari:lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12.30.