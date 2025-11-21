Mariarita d’Onofrio: la giovane promessa musicale coratina

5 foto Mariarita D'Onofrio

23 anni e un timbro vocalico unico e riconoscibile:è tra i giovani talenti che Corato vanta per capacità e impegno.La formazione musicale di Mariarita, infatti, inizia all'età di 8 anni con il M° Marilia Papaleo e prosegue senza interruzioni fino ai 19 anni quando sceglie di iscriversi al Conservatorio. Attualmente, la giovane promessa musicale frequenta il terzo anno accademico, primo livello.La passione di Mariarita non si ferma solo al canto, ma esplora leavvicinandosi anche alla conoscenza e allo studio di strumenti musicali come tromba, trombone, contrabbasso, batteria e pianoforte.Convinta che il mondo della musica richieda, intende proseguire la formazione per approfondire la didattica del canto e della musica e avvicinarsi all'insegnamento, nonostante ammetta di temere di non essere all'altezza.Tanti i premi e le partecipazioni: "", "", "", "", "" (concorso internazionale), "", "", "" e "", avendo l'onore di salire sul podio e ricevendo diversi riconoscimenti, tra cui il premio "" presso il concorso "".A seguire l'intervista a Mariarita D'Onofrio:«Amo da sempre la musica, in tutte le sue forme, forse anche grazie ai miei genitori che me l'hanno fatta respirare a pieni polmoni sin da piccolissima. Tra i miei cantanti preferiti c'erano e ci sono Lucio Dalla, Amy Winehouse, Nina Simone e Samara Joy».«Credo che la sfida più grande per me sia stata e sia tutt'ora cercare di imparare il più possibile da ogni maestro che fa parte del mio percorso e soprattutto mettere in pratica ciò che viene trasmesso».«Non credo ci siano premi o riconoscimenti più o meno significativi di altri in quanto sono tutti speciali e hanno aggiunto un tassello. Forse le esperienze più significative sono state proprio quelle in cui ho partecipato senza riuscire ad avere un riconoscimento perché sono quelle a farti crescere di più».«A chi sogna di intraprendere un percorso come il mio consiglio di crederci il più possibile e in ogni singola esecuzione, che fosse anche solo sotto la doccia, di metterci il cuore e l'anima perché, a prescindere dai risultati, il cuore che ci metti è l'elemento più importante di tutti e tutto».