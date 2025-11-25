Musica
A Corato il "Concerto per la Pace"

Appuntamento previsto domenica 30 novembre

Corato - martedì 25 novembre 2025 Comunicato Stampa
Domenica 30 novembre 2025, la Chiesa S.S. Incoronata diventerà il teatro di un suggestivo incontro tra musica, impegno civile e inclusione sociale. Alle ore 19:30 prenderà il via il "Concerto per la Pace", un evento promosso dalla sezione di Corato della FIDAPA - BPW Italy che mira a tradurre in arte i valori del pacifismo e della solidarietà.

L'iniziativa, fortemente voluta dalla presidente Annalisa D'Introno che aprirà la serata con i saluti istituzionali, si distingue per un programma artistico di forte intensità emotiva. Protagonisti assoluti saranno i giovani del Coro Manos Blancas Puglia (Associazione "Famiglia Dovuta"), diretti da Tiziana Portoghese e Nicoletta Picciariello. Questa formazione rappresenta un'eccellenza nel campo dell'accessibilità musicale: ispirati al metodo venezuelano El Sistema, i coristi utilizzano guanti bianchi per "cantare" attraverso la coreografia delle mani e la Lingua dei Segni (LIS), permettendo alla musica di diventare un'esperienza visiva e totale, accessibile a tutti.

A dialogare con loro ci sarà il Coro della Polizia Locale di Bari, diretto dal Maestro Gennaro Caruso. La presenza di una formazione in divisa accanto a un progetto sociale così delicato sottolinea simbolicamente come le istituzioni e la società civile possano armonizzarsi per diffondere una cultura di non violenza. Il programma musicale sarà ulteriormente arricchito dalle voci di Samanta Amoruso e Valeria Lepore.

La realizzazione di questo appuntamento gratuito è stata resa possibile grazie a una virtuosa sinergia con il tessuto imprenditoriale locale, che ha scelto di investire nella cultura come veicolo di coesione. Un ringraziamento particolare va al supporto di realtà quali Astoria Palace Ricevimenti, Vista mare, Bagni Haiti e Studiolab76, che hanno affiancato l'organizzazione nel portare questo messaggio di pace alla cittadinanza.

L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.
