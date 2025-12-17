Musica
“Armonie di Natale”: a Corato due concerti tra barocco e virtuosismo nel programma “Incanto 2025”

In programma il 20 e 21 dicembre

Corato - mercoledì 17 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Due serate, due luoghi simbolo della città, un'unica atmosfera: quella delle feste. A Corato torna la musica dal vivo con "Armonie di Natale", appuntamento inserito nella programmazione "Incanto 2025" del Comune di Corato, in collaborazione con l'Associazione Musicale Misurecomposte. La direzione artistica è del Maestro Flavio Maddonni.

Il primo concerto è in calendario sabato 20 dicembre alle ore 20, nella Chiesa di Santa Maria Greca. Protagonista l'Ensemble d'archi Tactus, chiamato a costruire un percorso sonoro pensato per la festività natalizia: Corelli, Manfredini e Vivaldi al centro del programma, con un repertorio che parla la lingua del barocco, tra slancio, luce e intensità. A completare l'esperienza, canti della tradizione, per un ascolto che si muove tra sacro, memoria e calore condiviso.

Il giorno successivo, domenica 21 dicembre alle ore 19, la musica si sposta nel cuore istituzionale della città: la Sala Verde del Comune ospita "Il Natale virtuoso", con il duo Maria Elettra Rongioletti – Angela Trematore (violino e pianoforte). Qui il registro cambia: dal respiro corale degli archi si passa al dialogo ravvicinato di due strumenti, in un programma che attraversa stili e caratteri con pagine di Mozart, Schubert, Wieniawski e Sarasate. Eleganza, cantabilità e tecnica si alternano, con il violino in primo piano e il pianoforte a cucire la trama emotiva della serata.

Entrambi i concerti sono ad ingresso libero.
  • 20 dicembre, ore 20 – Corato, Chiesa di Santa Maria Greca – Ensemble d'archi Tactus (con musiche di Corelli, Manfredini, Vivaldi e canti della tradizione)
  • 21 dicembre, ore 19 – Corato, Sala Verde del Comune – "Il Natale virtuoso" – duo Rongioletti/Trematore (Mozart, Schubert, Wieniawski, Sarasate)
