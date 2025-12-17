"Corato Sound Fest": sfida tra DJ, alla scoperta di nuove sonorità

Venerdì 19 dicembre in Piazza Sedile a Corato, a partire dalle 20.30, arriva la Sfida tra DJ del Corato Sound Fest. Un momento dedicato a chi ama scoprire nuove sonorità e nuovi volti della scena musicale. Sul palco saliranno i DJ selezionati dalla giuria tra tutti coloro che hanno presentato la propria candidatura al Corato Sound Fest: una selezione che racconta ricerca, stile e identità diverse, da vivere sotto le luci di Incanto 2025.L'evento è promosso dal Comune di Corato, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili e con il progetto Corato città d'arte. Tra i sostenitori compaiono la Camera di Commercio di Bari, Confcommercio Corato, GAL LeCittà DiCastel DelMonte, Slow Murgia, Freedom Associazione Culturale e Pro Loco Quadratum Corato.