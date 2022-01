586 positivi al Covid ricoverati negli ospedali pugliesi

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 13 di venerdì 14 gennaio 2022. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 6665442 test, dai quali sono emersi complessivamente 395100 casi di positività (il 5.92% del campione totale).È doveroso specificare che 14647 casi sono stati riconteggiati in base all'entrata in vigore di nuove regole, in piena condivisione con l'istituto superiore di sanità: l'effetto sarà un maggiore incremento del numero di cittadini in isolamento domiciliare. Si tratta di positività diagnosticate a seguito dei test antigenici rapidi effettuati nelle farmacie e registrati nel sistema informatico della Regione.Il recupero dei casi pregressi proseguirà nei prossimi giorni fino alla completa stabilizzazione del dato trasmesso secondo le nuove regole e nell'ottica di assicurare una comunicazione completa e trasparente rispetto ai dati della sorveglianza epidemiologica. Lo stesso tipo di aggiornamento dei dati è in corso anche nelle altre regioni italiane.Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza140235 Area Metropolitana di Bari64960 Provincia di Foggia54934 Provincia di Taranto56403 Provincia di Lecce39449 Provincia Bat35477 Provincia di Brindisi2749 residenti fuori regione893 provincia di residenza non notaL'aggiornamento quotidiano sul numero dei guariti e dei deceduti in Puglia303394 pazienti sono guariti mentre il bilancio dei decessi è salito a 7047.Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in PugliaLe persone attualmente positive in Puglia sono quindi 84659: 84073 in isolamento domiciliare, 586 i ricoverati in ospedale compresi i 56 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva.L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 9.55%.I dati relativi alle ultime 24 oreI test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 75448, dei quali 9757 (pari al 12.93%) hanno avuto riscontro positivo. A questa cifra bisogna aggiungere, naturalmente, i 14647 casi positivo risalenti ai giorni precedenti, per un totale di 24404 inserito nei database.Il dettaglio per provincia (sui 24404):​8631 Area Metropolitana di Bari3872 Provincia di Lecce3111 Provincia di Foggia3103 Provincia di Taranto2807 Provincia Bat2601 Provincia di Brindisi194 casi di residenti fuori regione87 casi di provincia in via di definizioneI decessi verificatisi nelle ultime oreSono stati registrati 8 decessi nelle ultime 24 ore.Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi stabile a 7047.La suddivisione dei decessi per Provincia2279 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto724 Provincia Bat678 Provincia di Lecce392 Provincia di Brindisi390 di provincia di residenza non nota40 residenti fuori Regione