84esima Campionaria Fiera del Levante, ecco il cartellone degli spettacoli

PROGRAMMA SPETTACOLI

La Fiera del Levante ha aperto i battenti al pubblico questa mattina per l'84ma edizione della Campionaria generale internazionale. Nel programma degli eventi anche una serie di spettacoli itineranti, che andranno fra il pubblico per evitare assembramenti sotto il palco e garantire le misure di sicurezza.Artisti di strada e trampolieri si esibiranno in performance da guardare a testa in sù. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob estremamente spettacolari. Qui musica, danza e circo si fondono creando quadri coregrafici e figure fantastiche davvero suggestive., una performance spettacolare e coinvolgente: una vasca trasparente con più di 1000 litri d'acqua, due ammalianti danzatrici, come sirene, con movenze sensuali, eseguiranno tuffi, contorsioni ed elementi acrobatici. Con estrema eleganza e grazia le artiste porteranno in scena uno show di forte impatto visivo e emotivo, che renderà l'evento unico e indimenticabile. Bianche farfalle, eteree, eleganti, accompagnate da angeli bianchi in frac trasformeranno il luogo dell'evento in un luogo magico, lontano dal tempo. Un delicato ed emozionante spettacolo itinerante con sei artisti tra fuoco, trampoli, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria di fuoco si uniscono per mettere in scena uno spettacolo coinvolgente da togliere il fiato. Spettacolo veramente unico sarà quello delle Fashion Butterflies: la performance è realizzata con i costumi che la Maison Dior ha rifinito con le opere del pittore Pietro Ruffo.   uno spettacolo rappresentato da una figura fiabesca con una sfera magica piena di messaggi poetici, i bigliettini sono personalizzabili con il nome del brand, il logo, la data dell'evento o quello che preferite. Durante l'esibizione Parolabianca offre attimi di pura poesia. É una presenza delicata e non invasiva di cui gli ospiti possono godere a piacimento. SABATO 10 OTTOBRE
Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un'eterea ballerina balla sulle punte in tutù. Tutto come fosse un carillon itinerante d'altri tempi, in uno spettacolo. La perfomance ha già superato le 1000 repliche in 24 Paesi. 