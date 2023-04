Al via da sabato 22 aprile Expolevante 2023

Expolevante 2023

Orari di apertura

Biglietti: intero 3,50 euro - ingresso gratuito per chi raggiunge la fiera con le biciclette comprese quelle del bike sharing affidato

Info su:

è pronta a ripartire. Da sabato 22 aprile torna l'appuntamento espositivo organizzato da Nuova Fiera del Levante a Bari, in programma dal 22 al 25 aprile dedicato al tempo libero, allo sport e alla smart mobility.9.30 all'interno del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante parteciperanno il sindaco di Bari Antonio Decaro, l'assessore al Personale della Regione Puglia Giovanni Francesco Stea, il consigliere della Nuova Fiera del Levante, Giuseppe Riccardi e l'assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Bari Carla Palone.10.00 si apriranno le porte al pubblico. Quattro giorni di esposizioni dedicate a diverse categorie tra cui l'atteso ritorno della Nautica oltre ad esibizioni, test drive e attrazioni per tutte le famiglie.. Un evento della e per la comunità all'insegna del divertimento e della spensieratezza ma anche dei corretti stili di vita" - dichiara Alessandro Ambrosi, presidente della Nuova Fiera del Levante.Levante Pet, un settore dedicato dove ci sarà una grande varietà di attività per i visitatori come le dimostrazioni di agility dog con esecuzioni di esercizi e simulazione di gare e coinvolgimento del pubblico. La SICS scuola Italiana Cani Salvataggio, mostrerà i metodi di addestramento dei cani in acqua con simulazioni di salvataggio e, chi vorrà potrà fare il battesimo dell'acqua ricevendo un attestato finale, il tutto con l'ausilio di una piscina appositamente installata.Città Metropolitana di Bari sarà presente ad Expolevante nell'area riservata alla smart mobility dove presenterà le sue politiche di mobilità sostenibile tra cui il PUMS metropolitano, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, e il Biciplan.Mobilità sostenibile e Bike con il patrocinio di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) insieme alla Regione Puglia e al Comune di Bari. Ci sarà un'ampia selezione di biciclette di ogni tipo che sarà possibile provare in prima persona su un circuito appositamente allestito. In occasione di Expolevante approderà in Fiera anche una tappa della manifestazione Bari Pedala: domenica 23 aprile i ciclisti partiti dai diversi quartieri della città si incontreranno in Fiera e da lì, tutti coloro che saranno arrivati a Expolevante in bici, potranno aggregarsi e partecipare a una ciclo passeggiata, adatta a famiglie e bambini, che saranno scortate dalla Polizia Locale. Presente poi il settore Motorbike con i nuovi modelli delle case motociclistiche più note, con vendita di accessori e abbigliamento come la Harley-Davidson Bari. Saranno presenti inoltre l'ASI (Automotoclub Storico Italiano) che esporrà auto e moto d'epoca e ACI Puglia in sinergia con il CONI regionale.Pikyrent, startup innovativa che sviluppa progetti ecosostenibili nell'ambito della smart mobility sarà presente nello stand n.12. Accoglierà gli ospiti curiosi illustrando mezzi e servizi. Un gruppo di esperti della scuola guida E-RIDE e un rappresentante delle forze dell'ordine, avranno il compito di sensibilizzare i cittadini sulle regole dell'educazione stradale.Luna park con giostre dedicate a tutta la famiglia. Diciotto in tutto oltre alle classiche attrazioni come i tappeti elastici, le macchine da scontro, i gonfiabili e il jumping. Sarà possibile fare degli abbonamenti giornalieri.dalle 10.00 alle 21.30 – ingressi Orientale, Agricoltura, Ediliziadal Comune di Bari ai Vaimoo S.r.l. Il parcheggio per le bici sarà possibile dall'ingresso Agricoltura (viale Vittorio Emanuele Orlando). Nelle vicinanze, sul piazzale 71 è disponibile un'area parcheggio non custodita.Facebook: Expolevante / Nuova Fiera del LevanteInstagram: @expolevante / @nuovafieradellevante