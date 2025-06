A Bari arriva la prima Private Sale del lusso: dal 19 al 29 giugno, sconti fino all’80% sui brand più prestigiosi

Un evento esclusivo per gli appassionati di moda del mondo del lusso: dal 19 al 29 giugno, a Bari si terrà ladedicata all'abbigliamento, borse e accessori firmati dai più grandi nomi del fashion internazionale, con sconti straordinari dal 60% all'80%.Un'occasione unica per accedere a pezzi iconici dei seguenti brand: Dior, Valentino, Saint Laurent, Versace, Balenciaga, Bottega Veneta, Givenchy, Alexander Mcqueen, Celine, Tom Ford, Burberry, Balmain, Moncler, Loro Piana, Max Mara, Dolce & Gabbana, Jacquemus, Off-white, Palm Angels, Moschino, Chloé, Brunello Cucinelli, Emporio Armani, Alberta Ferretti, Elisabetta Franchi, Acne Studios, Lanvin, e molti altri.In vendita capi die numerosi altri articoli selezionati dai migliori luxury brand., ma trattandosi di una Private Sale riservata,il giorno e la fascia oraria preferita.Una volta completata la prenotazione, si riceverà unda mostrare all'ingresso. Senza prenotazione non sarà possibile accedere all'evento.Strada San Giorgio Martire 2D(c/o Aulab Hackademy) – BariOrario continuato, dalle 10:00 alle 20:00Prenotate subito il vostro ingresso e immergetevi nel mondo del lusso a prezzi irripetibili.