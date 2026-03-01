Donne
A Corato sette workshop gratuiti dedicati alle donne

Il programma completo

Corato - domenica 1 marzo 2026 Comunicato Stampa
Dal 2 all'8 marzo 2026 l'associazione Maniunite APS, con sede a Corato, organizza 7 workshop gratuiti dedicati a benessere, finanza, tecnologia, creatività e leadership: un appuntamento al giorno per tutta la Settimana della Donna, con l'obiettivo di offrire strumenti concreti di empowerment personale e professionale, in uno spazio sicuro e inclusivo dove imparare, incontrarsi e sostenersi.

Il progetto "Mani di Donne – Percorsi di uguaglianza di genere" nasce in occasione della Giornata Internazionale della Donna e punta a promuovere la consapevolezza del valore femminile, l'uguaglianza di genere e l'autonomia personale attraverso attività formative, culturali e laboratoriali rivolte alle donne del territorio.

L'iniziativa intende creare un luogo sicuro di confronto e crescita, in cui le partecipanti possano rafforzare l'autostima, sviluppare competenze pratiche e digitali, acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo e del proprio ruolo sociale e accedere a strumenti utili per l'autonomia economica e personale.

«Maniunite è nata da una consapevolezza semplice e potente – dichiara Adriana Moreira, Presidente e fondatrice di Maniunite APS –: sapevamo che le donne avevano bisogno di un posto, un posto vero, non una promessa. Un rifugio sicuro dove poter abbassare la guardia, dire la verità, chiedere aiuto senza vergogna. Ma anche un luogo di crescita: perché le donne non hanno solo bisogno di essere protette, hanno bisogno di essere viste, valorizzate, sostenute nel diventare la versione più piena di sé stesse. Le donne, quando si trovano insieme in uno spazio sicuro, cambiano. Cambiano loro, e cambia il mondo intorno a loro. Troppe donne portano il peso di tutto – la famiglia, il lavoro, gli altri – senza mai fermarsi a chiedersi: "E io? Di cosa ho bisogno io?". Maniunite esiste per rispondere a quella domanda. Perché la forza delle donne non va cercata altrove: è già lì, dentro ciascuna di noi. A volte ha solo bisogno di uno spazio per respirare.»

Il programma della settimana:

2 marzo – Mindfulness e benessere interiore
Strumenti pratici di consapevolezza per ritrovare equilibrio nella vita quotidiana.
Presso Chiesa Sacra Famiglia
3 marzo – Incontro con lo psicologo/sessuologo
Uno spazio aperto per parlare di benessere psicologico e sessualità in modo sano e costruttivo.
4 marzo – Laboratorio di cucito con My Sbag
Creatività e manualità: realizza il tuo progetto personalizzato con l'associazione My Sbag.
Presso la sede di My Sbag
5 marzo – Introduzione all'Intelligenza Artificiale
Workshop pratico per scoprire le opportunità del mondo digitale e dell'IA per le donne.
Presso la Chiesa Sacra Famiglia
6 marzo – Make-up e cura di sé
Tecniche di trucco e valorizzazione della bellezza naturale: un momento per sé stesse.
Presso la Chiesa Sacra Famiglia
7 marzo – Educazione finanziaria per le donne
Le basi per una gestione autonoma e consapevole delle proprie finanze.
Presso la Chiesa Sacra Famiglia
8 marzo – Evento finale – Giornata Internazionale della Donna
Celebrazione conclusiva, momento di condivisione e festa collettiva.
Presso il centro Diamoci Una Mano

I luoghi dei workshop
  • Chiesa Sacra Famiglia – Via dei Mille 1
  • My Sbag – Via Sonnino 11
  • Centro aperto Diamoci Una Mano – Via Gambara 1

Il progetto si inserisce in una rete territoriale attiva: grazie al supporto di sponsor e partner locali che hanno creduto nell'iniziativa, tutti i workshop sono completamente gratuiti, abbattendo ogni barriera di accesso alla formazione.

La partecipazione è aperta a tutte le donne.
Prenotazione obbligatoria tramite i canali social di Maniunite APS o al link
