Disbrigo Pratiche: il progetto del Servizio Civile per il benessere degli anziani

4 foto Disbrigo Pratiche

Nato per rispondere alle esigenze delle persone anziane, il servizio "" offre un aiuto concreto nelle attività quotidiane agli over 65, contrastando l'isolamento e favorendo il benessere delle persone anziane. Grazie all'operato dei ragazzi e delle ragazze del Servizio Civile, il progetto, completamente gratuito, rappresenta un sostegno tangibile e concreto per gli anziani del territorio.Di seguito l'intervista a Ornella Lastella, Francesca Maria Picca, Francesca Mintrone e Domenico T. del Servizio Civile:-Come è nata l'idea di questo servizio e come funziona?«L' attività di disbrigo pratiche nasce all'interno del progetto UP 2024 del Servizio Civile Universale realizzato presso i Servizi Sociali del Comune di Corato. Il servizio è rivolto agli over 65 della nostra città ed è completamente gratuito. Offriamo un aiuto concreto nella quotidianità come fare la spesa, offrire compagnia o aiutare le persone nell'organizzazione di documenti e pratiche. Le persone interessate ci contattano al numero dei Servizi Sociali 0809592412 e insieme concordiamo un primo incontro conoscitivo, a seguito del quale viene avviato un percorso di supporto costruito sulle loro esigenze».-Quali criteri vengono utilizzati per individuare gli anziani che hanno bisogno di supporto?«Molti anziani a cui rivolgiamo il nostro servizio sono già presi in carico dal Servizio Sociale Professionale. Inoltre, abbiamo rilevato l'esigenza di pubblicizzare il servizio per rivolgerci ad una platea più ampia di persone. Oltre al criterio anagrafico (over 65), durante il primo incontro conoscitivo accertiamo la condizione di bisogno delle persone, relativamente alle loro diverse fragilità e necessità quotidiane».-Quante persone over 65 state seguendo attualmente?«Attualmente gli anziani che beneficiano di questo servizio sono 11 ma il nostro obiettivo è raggiungere più persone possibili della nostra comunità, intercettando situazioni di bisogno spesso poco visibili».-Quali sono le attività più richieste — la spesa, la compagnia, altro?«L'attività maggiormente richiesta è senza dubbio la compagnia. Svolgendo il servizio di disbrigo pratiche, ci siamo resi conto della diffusione del fenomeno dell'isolamento sociale, soprattutto tra gli anziani soli e privi di una rete di supporto, spesso non autonomi nella gestione delle faccende quotidiane».-C'è qualche episodio o Storia che vi ha colpito particolarmente?«Non c'è una storia in particolare che ci ha colpito più delle altre, perché ogni persona che incontriamo porta con sé un vissuto unico e prezioso. Ogni incontro è fatto di fragilità, difficoltà, ma anche di forza, dignità e bisogno di essere ascoltati. Più che una singola storia, sono tutte le storie che ci segnano e ci arricchiscono ogni giorno. Il nostro impegno è proprio quello di dare voce a ciascuna di queste persone, offrendo non solo un aiuto pratico nella quotidianità, ma anche presenza, ascolto e relazione umana».