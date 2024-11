A Corato torna l’incanto del Natale in città

L'Incanto del Natale sta per riaccendere il borgo di Corato con tante novità e tante sorprese che lasceranno tutti, piccoli e grandi, a bocca aperta. Tra musiche, dolci melodie, colori, sapori e odori delle tradizioni, chiunque resterà "incantato" e conquistato dalla magia del Natale.Il programma, ricco di eventi e attrazioni, organizzato dall'Amministrazione comunale di Corato, dall'associazione Freedom e patrocinato dalla Regione Puglia e dalla Camera di Commercio di Bari, prenderà il via il primo dicembre alle 19,30 in piazza Matteotti con la presentazione di tutti gli eventi, il concerto del coro Gospel e la "Grande accensione" dell'albero di Natale per un momento di condivisione e spensieratezza ma soprattutto con un messaggio ben preciso: festeggiare la pace."Incanto e disincanto. Festa e coscienza del mondo. Ambivalenza di questo Natale – spiega il sindaco Corrado De Benedittis - Le tradizioni sono rispettate, la città è coloratissima di piccole luci, alberi, presepi. Tanti gli eventi programmati per bimbi e adulti. Anche quest'anno, Corato sarà una città di riferimento per il circondario. Ne siamo fieri. Diamo, però, un senso alla Festa: sia il ripudio della guerra. È un diritto di ogni comunità civile vivere in pace e festeggiare. Per tante città, sparse nel mondo, invece, sarà un Natale di guerra. Non possiamo accettarlo. La tragedia del popolo palestinese, il dramma ucraino, le sofferenze delle milioni di persone imprigionate nelle guerre africane censurate e dimenticate devono irrompere nella consapevolezza di ciascuno di noi. Festeggiamo la nascita di un Bambino, icona sacra dell'infanzia violata e negata, nel mondo: nei campi profughi, nei centri di detenzione per migranti, nei quartieri devastati dalle bombe, nei troppi ghetti della povertà disseminati sin dentro le nostre città. L'Incanto di queste feste ci svegli da una certa rassegnazione e indifferenza, piuttosto, accenda altre luci di solidarietà, di speranza, di impegno nonviolento per la Pace"."Siamo entusiasti di annunciare che, anche quest'anno, l'amministrazione comunale di Corato ha accolto con favore il nostro progetto per il Natale targato Incanto - La Magia nel Borgo – afferma il presidente di Freedom avvocato Giacomo Verduno - Questo calendario di eventi nasce dal desiderio di regalare alla nostra comunità un'esperienza unica, capace di unire tradizione, magia e spirito natalizio. Noi di Freedom stiamo lavorando con grande impegno per rendere questo Natale indimenticabile e ricco di emozioni per tutti. La grande novità di quest'anno è il Villaggio di Babbo Natale, che prenderà vita nel cuore del nostro suggestivo borgo cittadino. Ci aspettiamo una partecipazione numerosa, non solo dai cittadini di Corato, ma anche dai visitatori dei paesi vicini. Siamo pronti ad accogliere tutti in questo magico viaggio fatto di luci, colori e allegria. Sarà un'occasione per vivere insieme la magia del Natale e riscoprire il piacere di stare insieme, immersi in un'atmosfera fiabesca. Vi aspettiamo per celebrare, condividere e sognare insieme a noi!"Volto di questa, stupirà tutti coloro che visiteranno nel periodo di Natale il borgo di Corato"Amo molto la mia città ed investo tanto nella crescita culturale soprattutto dei più piccoli che sono pronti a seguirmi in questa avventura magica.Attraverso i loro occhi vivremo il vero spirito del natale che sono certa saprà conquistare tutti. Per questo sono emozionata ed onorata di poter accendere, è il caso di dire le luci nella e della mia città".Tutto è pronto: da dicembre a gennaio lasciatevi conquistare dalla magia, dalla bellezza e dalla gioia di una comunità che si ritrova nel cuore delle feste.