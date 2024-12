Villaggio di Babbo Natale a Corato, la soddisfazione del sindaco: "Migliaia di visitatori, una meraviglia"

Primo weekend al Villaggio di Babbo Natale a Corato che ha visto migliaia di presenze: un dato che il sindaco Corrado De Benedittis ha voluto rimarcare sui propri social, rilanciando l'appuntamento al prossimo fine settimana."A conclusione delle prime due giornate, il Grande Villaggio di Babbo Natale ha registrato migliaia di visitatori", scrive il primo cittadino di Corato. "Un grande successo, reso possibile dai tanti che hanno lavorato, con grande cura dei dettagli, alla realizzazione dei costumi, dagli attori, soprattutto i giovanissimi, della compagnia Teatri Diversi guidata da Claudia Lerro, da chi ha curato le scenografie e gli addobbi nelle stradine del borgo. Una meraviglia. A tutti quanti il mio grazie. C'è anche il trenino Lilliputziano, che partendo dal Parco Comunale, accompagna i visitatori direttamente al villaggio. Un'occasione per lasciare l'auto a casa e passeggiare restando incantati. Uno spettacolo per tanti bambini e bambine, ma anche per gli adulti. Il villaggio riaprirà il prossimo weekend, non ci resta che seguire i prossimi eventi di Incanto".