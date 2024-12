Venerdì all'Università della Terza Età di Corato "Natale, attesa di luce"

L'Università della Terza Età di Corato "Edith Stein" fa gli auguri alla città con l'evento "Natale, attesa di luce". In quest'anno speciale per l'UTE che festeggia il suo 25° Anno Accademico venerdì 20 Dicembre 2024 alle ore 18.00 presso la sua sede in Via Giappone, 40 l'Università regalerà alla cittadinanza una serata-evento dedicata al mistero del Santo Natale e alle sue origini, alle sue sfaccettature.In questa serata - patrocinata dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Città Solidale del Comune di Corato - interverranno il Prof. Vincenzo De Mitri con un excursus artistico sul tema "Angeli e Pastori", il M° Gennaro Sibilano che allieterà l'iniziativa con "Un coro di Auguri" insieme ai corsisti del coro e, infine, la Prof.ssa Elvira Cannillo con le installazioni artistiche dedicate al Natale e sviluppate insieme dal laboratorio dedicato.Un momento di arte, cultura, riflessione e gioia in attesa della luce del Natale. Un'occasione per condividere ancora una volta il proprio tempo in armonia e scambiarsi gli Auguri per le prossime festività.