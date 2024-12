"Intrecci di Comunità fra Luci e Armonie": un Natale di solidarietà e creatività a Corato

Il prossimo 13 dicembre, alle ore 19.00, il Chiostro del Palazzo di Città si trasformerà in un suggestivo spazio incantato grazie all'iniziativa "Intrecci di Comunità fra Luci e Armonie", organizzata da EOS Cooperativa Sociale, in collaborazione con Fondazione EPASSS, Chicche Crochet e Harambè, con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Corato.Protagonista dell'evento sarà uno straordinario albero di Natale alto 4 metri e mezzo, interamente realizzato a mano con la tecnica dell'uncinetto dal Centro Anziani Ermes, Chicche Crochet APS e Harambé APS. Questo capolavoro artigianale è frutto di un lungo laboratorio partecipato che ha visto coinvolte tante volontarie. In un intreccio di fili colorati, l'albero rappresenta l'unità e la forza della comunità, trasmettendo un messaggio di uguaglianza e fratellanza. L'Albero Incantato potrà essere visitato nel Chiostro fino al 6 gennaio.L'atmosfera sarà arricchita dalle dolci melodie di un coro inclusivo, promosso dalla Fondazione EPASSS, che coinvolgerà il pubblico in canti natalizi, trasformando la serata in un'esperienza di autentica condivisione e gioia collettiva.L'evento vedrà anche la partecipazione del dott. Giuseppe Gallo, psicologo clinico, che inviterà i partecipanti ad esprimere le proprie emozioni interiori attraverso semplici pennellate su una tela che diventerà un'opera d'arte collettiva. La dott.ssa Maria Diaferia, espertadi educazione psicosociale, affiancherà l'attività di esplorazione delle emozioni condivise.Il Sindaco, Corrado Nicola De Benedittis, e l'Assessore alle Politiche Sociali, Felice Addario, hanno sottolineato l'importanza dell'iniziativa:"'Intrecci di Comunità' ben rappresenta il significato profondo del Natale: condivisione e solidarietà. Questa iniziativa è un bellissimo esempio di come l'arte, la musica e la creatività possano essere strumenti di inclusione e coesione sociale. Ringraziamo tutte le organizzazioni e i volontari coinvolti per aver dato vita a un progetto che rispecchia le idee e i valori più alti della nostra Comunità."L'evento si inserisce nel calendario natalizio "Incanto" e offre l'opportunità di vivere il Natale in modo autentico, riscoprendo il valore della comunità e della solidarietà. La cittadinanza è invitata a partecipare e a lasciarsi coinvolgere da un'esperienza che unisce artigianato, emozioni e armonia.