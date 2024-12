A Corato passa il Trenino Natalizio: a bordo elfi e Babbo Natale per strade e piazze della città

Un treno di allegria in giro per le vie di Corato sabato 21 dicembre: dalle 17:00 alle 22:00 passerà il colorato Trenino Natalizio per scoprire tutti i luoghi magici del Natale. Questo divertente appuntamento è organizzato da AS Communication Events,in collaborazione con Boing Party Group Animation con il main Sponsor Caseificio Maldera. A bordo del Trenino ci saranno Elfi, le mascotte e Babbo Natale, durante il suo passaggio tra le strade e le piazze di Corato.Il Trenino Natalizio viaggerà lungo il Corso cittadino, l'extramurale, raggiungendo anche le strade più esterne. Sono previste due fermate: una presso le due Piazze di Corato, Piazza Cesare Battisti (al Comune) e Piazza Vittorio Emanuele (la Montagnola). Le due soste saranno appositamente segnalate dalla locandina dell'evento stesso. Durante la sosta, presso le fermate indicate, ci sarà un momento di coinvolgimento, di animazione con gli Elfi, le mascotte e Babbo Natale che scenderanno dal Trenino per offrire un momento di puro divertimento, con 2 coreografie natalizie sui successi di Cristina D'Avena.Saranno realizzate, per esempio, sculture di palloncini, il trucca bimbi, la raccolta delle letterine di Babbo Natale, offrendo la possibilità anche di fare foto. Il tutto sarà ripetuto in ogni stazione ferroviaria in cui il Trenino farà sosta, per permettere a tutti i partecipanti di assaporare l'atmosfera Natalizia. Il Trenino lascerà la stazione ferroviaria alle ore 17:00 per iniziare il suo viaggio, che si concluderà alle ore 22:00. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo festoso appuntamento, per vivere ancor più allegramente il clima pre-natalizio.