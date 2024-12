“Armonie Natalizie: La Cornamusa e la Magia del Natale" a Corato

Corato si prepara a vivere un Natale straordinario, all'insegna della tradizione e della magia, con il ritorno della cornamusa come protagonista indiscussa delle festività. L'evento, intitolato, si svolgerà nel weekend del, offrendo alla comunità un'esperienza unica che intreccia musica, cultura e territorio.Sono trascorsi pochi anni da quando Corato ha ospitato per la prima volta la, ma è con lo stesso entusiasmo che ci prepariamo ad accoglierli nuovamente nella nostra città. Quest'anno, il programma si arricchisce ulteriormente grazie alla partecipazione del gruppo di ballo, che accompagnerà la magia delle cornamuse con la grazia e l'energia delle danze scozzesi., nella splendida, si terrà un concerto di cornamuse che promette di emozionare il pubblico con un repertorio capace di unire la sacralità delle festività natalizie alla tradizione musicale scozzese.Le imponenti navate della chiesa, intrise di storia e spiritualità, diventeranno il palcoscenico ideale per una serata indimenticabile. Qui, la potenza evocativa della cornamusa si fonderà con la sacralità del luogo, creando un'atmosfera di profonda suggestione. L'eco delle melodie si diffonderà tra le mura, trasformando ogni nota in un inno alla bellezza e al senso di pace che il Natale porta con sé.Il concerto proporrà un viaggio musicale attraverso brani natalizi tradizionali, rivisitati con l'intensità e la maestosità della cornamusa, composizioni classiche e alcuni momenti di danza scozzese. Questo connubio tra solennità e vivacità non sarà solo un'esperienza artistica, ma anche spirituale, capace di toccare il cuore di chi ascolta e rafforzare il senso di comunità.Sabato 14e domenica 15 dicembre, il centro storico e i corsi cittadini di Corato si animeranno grazie ai musicisti dellae al gruppo di ballo degliche percorreranno le vie della città indossando il tradizionale kilt. Turisti e cittadini potranno immergersi in un viaggio fatto di musica, cultura e sapori. Proposte enogastronomiche uniranno la tradizione della Murgia con quella scozzese, quest'ultima grazie alla collaborazione di alcuni locali cittadini quali "After", "Antico Commercio 1948" e "Tobeer", offrendo un'esperienza multisensoriale imperdibile.L'evento è stato reso possibile grazie al patrocinio economico dell'Amministrazione Comunale di Corato e della Camera di Commercio di Bari nonchè alla preziosa collaborazione dell'associazione culturale Agorà 2.0 e delle sopra citate attività commerciali.