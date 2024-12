Armonie Natalizie: l’incanto delle cornamuse a Corato

Incanto è la parola ricorrente del Dicembre Coratino. E se il suono delle ciaramelle rievoca zampognari, pastori e transumanza, quello delle cornamuse l'incanto dei castelli e delle brughiere scozzesi.La stessa incantevole atmosfera, unica ed affascinante, che la "Veneto Piping School" e il gruppo di ballo "Scotia Shores", protagonisti dell'evento "Armonie Natalizie: La Cornamusa e la Magia del Natale" organizzato da Archeoclub d'Italia APS "Padre E. D'Angelo" Sede Locale di Corato, hanno saputo diffondere a Corato nel week end appena trascorso accompagnandoci in un viaggio emozionante tra cultura e musica, tradizione e spirito natalizio.L'aria frizzante del tardo mattino e della sera è stata riscaldata dalle note del gruppo, costituito da undici piper e quattro ballerine, tutti rigorosamente nei tradizionali abiti in tartan, che hanno attraversato il corso cittadino, vicoli e piazze del centro storico, aprendo, altresì, i battenti del Villaggio di Babbo Natale domenica 15, tra l'entusiasmo di migliaia di visitatori, ed esibendosi in un suggestivo concerto tenutosi sabato 14 sull'altare della Chiesa Incoronata, affollata da un pubblico colto ed attento.Ampliato dall'acustica impeccabile, il suono antico ed ipnotico delle cornamuse ha invaso le imponenti navate del tempio cristiano regalando momenti di gioia, calore e serenità, e contribuendo a rendere la magia del Natale ancora più intensa e profonda.Un vero e proprio viaggio musicale nel tempo, attraverso brani natalizi tradizionali e composizioni classiche scozzesi, scelti tra i più significativi.I movimenti, a tratti rapidi, a tratti cadenzati delle coreografie interpretate dalle ballerine, hanno dato vita a schemi a cerchio tipici delle antiche danze popolari celtiche, unendoli alle posizioni dei piedi del balletto classico.Tra un brano e l'altro, spazio anche per dettagli e spiegazioni, non solo riguardanti storia e compositori dei brani musicali ma anche l'origine di questo difficile strumento a fiato, risalente a oltre 2.000 anni fa, per suonare il quale ci vogliono maestria e … fiato da vendere.Nato per trasmettere comandi bellici ai soldati sul campo di battaglia, oggi le esibizioni riguardano prevalentemente matrimoni, competizioni sportive e parate, affascinando con il loro suono caratteristico chiunque le ascolti.Archeoclub d'Italia APS "Padre E. D'Angelo" Sede Locale di Corato ringrazia il Comune di Corato e la Camera di Commercio di Bari per il patrocinio concesso, l'associazione culturale Agorà 2.0 per la preziosa collaborazione e le attività commerciali "After", "Antico Commercio 1948" e "Tobeer" per aver offerto un'esperienza multisensoriale imperdibile.