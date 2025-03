Auto rubata ritrovata in contrada San Luca

Un'operazione diligente condotta dalle Guardie Campestri di Corato ha portato al ritrovamento di un'auto rubata, una Citroën C3, abbandonata in modo sospetto in un terreno situato in Contrada Corciumi San Luca.Durante un normale giro di controllo, la pattuglia delle Guardie Campestri ha individuato il veicolo in condizioni che destavano sospetti.La prontezza nel riconoscere l'anomalia ha permesso di accertare che l'automobile era stata sottratta al legittimo proprietario nella stessa mattinata.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Corato, i quali hanno proceduto con i rilievi necessari per approfondire le indagini. Successivamente, il proprietario del veicolo è stato prontamente avvisato per il recupero del mezzo.Questo ritrovamento sottolinea l'importanza della collaborazione tra le diverse unità di vigilanza e le forze dell'ordine, dimostrando che la sinergia tra controllo del territorio e prontezza d'intervento è fondamentale per contrastare episodi di furto e garantire sicurezza alla comunità.