Addio piste ciclabili, nuova regolamentazione per la sosta

Viale A. Diaz: dal civico 51 al civico 59 e dal civico 99 al civico 107;

Via Dante: lato numerazione dispari dall'intersezione di Via Pallavicini a Piazza C. Battisti;

Via A. De Gasperi: lato numerazione pari dall'intersezione di Via Brancaleone da Roma a

Viale E. Fieramosca;

Via M. R. Imbriani: lato numerazione pari dal civico 64 al civico 80;

Via De Gasperi: lato numerazione pari dal civico 2 al civico 4; dove viene istituito uno stallo per la sosta riservata ai portatori di handicaps e uno stallo riservato alla farmacia, con utilizzo di disco orario, per la durata massima di 15 minuti

Era stato annunciato e dal 30 dicembre una ordinanza dirigenziale lo ha reso ufficiale: non sono più attive le piste ciclabili istituite su Viale A. Diaz (tratto compreso tra Via Parini e Via Dante), Via Dante, Piazza Cesare Battisti, Piazza Matteotti, Corso Cavour, Piazza Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Largo Plebiscito, Corso Mazzini, Via Imbriani e Via De Gasperi.L'Amministrazione Comunale ha evidenziato l'intendimento di rivedere i processi di mobilità urbana con uno studio che tenda a verificare la fattibilità di una mobilità ecosostenibile ed organica, di procedere ad un più ordinato e corretto uso degli spazi attualmente destinati a pista ciclabile e di predisporre un piano parcheggi che tenga conto della scadenza contrattuale delle zone precedentemente individuate con sosta a pagamento.Intanto, per gli stessi spazi prima destinati alle piste ciclabili entra in vigore una nuova regolamentazione per la sosta e la fermata.lungo lo spazio già destinato alla pista ciclabile su Piazza Cesare Battisti, Piazza Matteotti, Corso Cavour, Piazza Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Largo Plebiscito, Corso Mazzini., per un tempo massimo di 30 minuti valido dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00, sulle aree già destinate a pista ciclabile in Via Imbriani (da Via Sassi a Via Goito) e Via Dante (da Via Caracciolo a Via Pallavicino); Via Castel del Monte sul lato già destinato alla sosta a pagamento.su:lungo il tratto precedentemente individuato come zone blu sui corsi cittadini, Via Imbriani, Via don Minzoni, Via Mercato e Via Dante.