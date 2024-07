Sabato si inaugura il nuovo parcheggio del centro di raccolta di via Castel del Monte

Sabato 6 luglio alle ore 11:00 il Sindaco, Corrado De Benedittis inaugurerà il parcheggio dell'Isola Ecologica di Via Castel del Monte.Gli interventi di riqualificazione, avviati lo scorso marzo, hanno previsto la realizzazione di un ampio parcheggio capace di ospitare, per la sosta breve, circa cinquanta autoveicoli e l'installazione di una cisterna per la raccolta delle acque pluviali dell'intera area. Quest'ultima sarà riutilizzata per l'irrigazione e per le attività di pulizia del centro raccolta.L'area parcheggio è stata pavimentata con materiale drenante, in modo da abbattere la polvere e prevenire allagamenti e avvallamenti del terreno.L'intera area sarà così riconsegnata alla città offrendo un servizio migliorato e più efficiente per la cittadinanza."Giunge al termine anche questo cantiere. Questo nuovo parcheggio dà risposte in termini di qualità e sicurezza agli utenti dell'isola ecologica; ai residenti e alle aziende del circondario dà un sensibile contributo al miglioramento della qualità ambientale." Dichiara il Sindaco Corrado De Benedittis.