Mobilità, a Corato nuovi parcheggi per la sosta dei disabili

Presto saranno realizzati a Corato nuovi stalli per la sosta riservata ai cittadini disabili.Diverse sono le istanze pervenute all'indirizzo del Comune di istituzione di stalli di sosta invalidi "personalizzati" da parte di titolari dello speciale contrassegno di cui all'art. 381 D.P.R. n. 465/1992; ma «a tutt'oggi - si legge nell'ordinanza dirigenziale - non sono state individuate le zone ad alta densità di traffico, all'interno delle quali è possibile, in presenza degli altri requisiti stabiliti dal suddetto decreto, istituire stalli "personalizzati"».Sono stati quindi individuati spazi per istituire stalli di sosta riservati genericamente ai veicoli al servizio di persone titolari dello speciale contrassegno lungo le strade: