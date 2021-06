Adisu, rimborso dei canoni di locazione stipulati nel periodo di pandemia

La Giunta ha approvato il finanziamento del " Contributo straordinario canone di locazione " per un importo pari a 201.868,32 euro, in favore degli studenti idonei che non hanno avuto accesso al beneficio per mancanza di fondi ministeriali.L'avviso rientra nelle misure straordinarie adottate per far fronte all'emergenza sanitaria causata dal Covid19 e prevede il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati durante l'emergenza pandemica; il bando è rivolto agli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2019-2020 e/o 2020-2021 ad una delle Università o Istituzione AFAM pugliese e con un valore ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro, che hanno fatto domanda entro il 23 aprile 2021.Le graduatorie degli studenti idonei al beneficio sono consultabili su Adisu Puglia