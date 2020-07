Agroalimentare, dal Mise 265 milioni per il Bando "Macchinari innovativi"

Lazzàro: «Opportunità per rendere sistema produttivo ancora più efficiente e sostenibile»

A partire da giovedì 30 luglio, le imprese agroalimentari pugliesi che hanno i requisiti possono inviare le domande di accesso alle agevolazioni previste dal nuovo bando del Mise "Macchinari innovativi". Ne dà notizia Confagricoltura Puglia.Il bando sostiene la realizzazione, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare.«Gli investimenti nell'innovazione e nelle tecnologie digitali sono strategici in Puglia dove sempre più imprenditori stanno puntando verso un sistema produttivo efficiente e sostenibile in agricoltura», dice il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro. «Ma è anche oramai indiscusso il loro ruolo nella sostenibilità ambientale delle imprese agricole e nella lotta ai cambiamenti climatici».«Le nuove tecnologie possono permettere al settore agricolo di aumentare la propria competitività, rispettare sempre più l'ambiente e migliorare la qualità della vita degli imprenditori e dei lavoratori. Inoltre – evidenzia Lazzàro - l'uso di nuove tecnologie avvicina giovani imprenditori e giovani manager al mondo agricolo, questo processo è fondamentale perché blocca quella emorragia nel ricambio generazionale che pesa sul sistema imprenditoriale agroalimentare pugliese».Il Mise ha reso noto che la dotazione finanziaria complessiva dello strumento, 265.000.000 euro, sarà messa a disposizione delle imprese attraverso l'apertura di due distinti sportelli agevolativi, che verranno aperti a distanza di non meno di 6 mesi l'uno dall'altro. Le domande possono essere già compilate, mentre l'invio di accesso alle agevolazioni sarà possibile a partire dalle ore 10 del 30 luglio 2020.Le domande sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione.Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Mise https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi Mentre le domande vanno presentate esclusivamente tramite procedura informatica https://agevolazionidgiai.invitalia.it