Al "Tattoli-De Gasperi" prende forma l'Aula Natura del WWF grazie a Fondazione Cannillo

14 foto Aula Natura al Tattoli-De Gasperi

Sono partiti i lavori per il nuovo progetto che connette scuola e natura, resi possibili grazie al sostegno della Fondazione Cannillo, presso l'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi" di Corato.Grazie al lavoro dei volontari del WWF Italia, comincia a prendere forma l'"Aula Natura" all'interno del cortile esterno della scuola. Misurerà 80 metri quadrati per accogliere una classe di circa 23 alunni in totale sicurezza. L'area verde sarà fornita di numerose piante e arbusti, un piccolo orto dotato di sementi e strumenti, l'installazione di casette nido, mangiatoie per uccelli, un albergo per insetti e un giardino per le farfalle.Grazie ai pannelli didattici installati e il materiale consegnato ai docenti, i bambini potranno vivere un'esperienza educativa all'aperto in grado di migliorare la qualità dell'apprendimento degli stessi.«Accogliamo con entusiasmo la notizia dell'avvio dei lavori, un ulteriore passo verso la realizzazione di un ambiente dall'alto valore formativo destinato ai bambini del nostro territorio» dichiara la Presidente della Fondazione Nicolangela Nichilo.Il nuovo spazio per conoscere la natura e le particolari biodiversità, ideato dal WWF Italia e con il contributo della Fondazione Cannillo, sarà pronto alla fine del mese di maggio.