Religione
Al via la Festa di San Vito Martire a Corato: il programma completo
Celebrazioni a partire da sabato 13 giugno
Corato - martedì 9 giugno 2026
La Parrocchia Santuario Santa Maria Greca di Corato, in collaborazione con la Rettoria di San Vito, presenta la VI edizione della Festa di San Vito martire. L'iniziativa si svolge lungo la cornice spirituale e culturale della Via Francigena del Sud, valorizzando il legame tra tradizione religiosa, territorio e cammino.
PROGRAMMASabato 13 e Domenica 14 Giugno 2026
- Dalle ore 10:30 alle ore 12:30
Domenica 14 Giugno 2026Giornata dei "I frutti della terra": le primizie di San Vito
- Ore 10:30 Benedizione dei fioroni di San Vito;
- Ore 15:00 punto di ritrovo Chiesa di San Vito
Festa di San Vito martireLunedì 15 Giugno 2026
- Ore 18:30 Santo Rosario;
- Ore 19:00 Celebrazione Eucaristica