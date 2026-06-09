Al via la Festa di San Vito Martire a Corato: il programma completo

PROGRAMMA

Dalle ore 10:30 alle ore 12:30

Domenica 14 Giugno 2026

Ore 10:30 Benedizione dei fioroni di San Vito;

Ore 15:00 punto di ritrovo Chiesa di San Vito

Festa di San Vito martire

Ore 18:30 Santo Rosario; Ore 19:00 Celebrazione Eucaristica

La Parrocchia Santuario Santa Maria Greca di Corato, in collaborazione con la Rettoria di San Vito, presenta la. L'iniziativa si svolge lungo la cornice spirituale e culturale della Via Francigena del Sud, valorizzando il legame tra tradizione religiosa, territorio e cammino.Sabato 13 e Domenica 14 Giugno 2026apertura straordinaria della Chiesa di San Vito e visite guidateGiornata dei "I frutti della terra": le primizie di San VitoCammino breve sul percorso rurale della via Francigena;Lunedì 15 Giugno 2026presso la piazzetta antistante la Chiesa di San Vito.