Chiesa di San Vito
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Religione

Al via la Festa di San Vito Martire a Corato: il programma completo

Celebrazioni a partire da sabato 13 giugno

Corato - martedì 9 giugno 2026
La Parrocchia Santuario Santa Maria Greca di Corato, in collaborazione con la Rettoria di San Vito, presenta la VI edizione della Festa di San Vito martire. L'iniziativa si svolge lungo la cornice spirituale e culturale della Via Francigena del Sud, valorizzando il legame tra tradizione religiosa, territorio e cammino.

PROGRAMMA

Sabato 13 e Domenica 14 Giugno 2026
  • Dalle ore 10:30 alle ore 12:30
apertura straordinaria della Chiesa di San Vito e visite guidate

Domenica 14 Giugno 2026

Giornata dei "I frutti della terra": le primizie di San Vito
  • Ore 10:30 Benedizione dei fioroni di San Vito;
  • Ore 15:00 punto di ritrovo Chiesa di San Vito
Cammino breve sul percorso rurale della via Francigena;

Festa di San Vito martire

Lunedì 15 Giugno 2026
  1. Ore 18:30 Santo Rosario;
  2. Ore 19:00 Celebrazione Eucaristica
presso la piazzetta antistante la Chiesa di San Vito.
  • Chiesa di San Vito
  • Chiesa
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