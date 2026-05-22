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Pellegrinaggio delle tre Parrocchie per il centenario di istituzione

Il programma di venerdì 22 maggio

Corato - venerdì 22 maggio 2026
Le comunità delle tre parrocchie coratine - Parrocchia San Giuseppe, Parrocchia Santuario Santa Maria Greca e Parrocchia San Domenico - si preparano a vivere un importante momento di fede in occasione del centenario della loro istituzione (1926-2026). Venerdì 22 maggio 2026 si terrà il "Pellegrinaggio delle Tre Parrocchie" verso la Chiesa Matrice, accompagnato dal tema biblico: "Grandi cose ha fatto il Signore per noi" (Salmo 126).

Il programma prevede alle ore 18:00 la celebrazione eucaristica nelle tre parrocchie, seguita dal pellegrinaggio comunitario verso la Chiesa Matrice. Alle ore 19:30 si svolgeranno i Vespri solenni, presieduti da Leonardo D'Ascenzo.
Pellegrinaggio delle tre Parrocchie
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