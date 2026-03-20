Il programma completo della Settimana Santa 2026 a Corato

La processione penitenziale di Maria SS.ma Addolorata - Venerdì Santo 3 aprile 2026 – ore 04:50

Il PERCORSO

La processione penitenziale dei Misteri - venerdì 03 aprile, alle ore 18:00

Il percorso

La processione penitenziale di Maria SS.ma della Pietà - Sabato 04 aprile alle ore 06:50

Il percorso

Sono stati definiti formalmente i percorsi delle due processioni penitenziali del Venerdì Santo (Addolorata e Misteri) e del Sabato Santo (Pietà) che rappresentano, indubbiamente, un momento importante della pietà popolare coratina e che coinvolgono gran parte della cittadinanza, tra coloro che vi partecipano personalmente (confratelli, consorelle e devoti-portatori) e coloro che, invece, stazionano sui marciapiedi delle strade o sui balconi delle abitazioni e attendono il passaggio dei vari simulacri, dei gonfaloni, degli stendardi, dei crocifissi listati a lutto e della banda con le immancabili melodie dolenti tipiche di queste processioni.I due priori, Sandro Zucaro per la Confraternita San Giuseppe e Pasquale Nocca per l'Arciconfraternita Santa Maria "La Greca", riferiscono che "anche quest'anno i percorsi delle processioni dell'Addolorata e della Pietà sono stati redatti seguendo il criterio dell'alternanza tra i vari quartieri parrocchiali in modo da ottenere due percorsi diversi e complementari tra loro, così come accade ormai da diversi anni"."Le due confraternite - aggiungono i due priori - nelle scorse settimane hanno collaborato con l'intento di organizzare e valorizzare nel miglior modo le processioni penitenziali tanto care alla nostra città. La stretta collaborazione tra le due confraternite è stata sigillata, qualche mese fa, con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, un documento nel quale sono stati inseriti i criteri organizzativi di questi importanti momenti di devozione, tra cui i criteri relativi alla stesura dei percorsi e alla partecipazione dei devoti-portatori.""Da mercoledì 25 marzo - proseguono i due priori - saranno affissi per le vie della città, nelle parrocchie, rettorie, sedi di confraternite, associazioni cattoliche e in altri luoghi pubblici, i manifesti con i percorsi delle tre processioni penitenziali della Settimana Santa. Il manifesto contiene un qr-code. Inquadrandolo con la fotocamera del cellulare utilizzando l'app Google Lens comparirà un link cliccando il quale potrete scaricare sul vostro dispositivo un file pdf con l'elenco dei tre percorsi e, per ogni singola via, l'orario indicativo di passaggio di ciascuna processione.""In preparazione alle processioni del Venerdì Santo - aggiunge il Priore della Confraternita San Giuseppe - avrà inizio questa sera presso la Parrocchia San Giuseppe il settenario di preghiera in onore di Maria SS.ma Addolorata con la recita del Santo Rosario dei sette dolori di Maria alle ore 18:00 e la Santa Messa alle ore 18:30. Invito tutti i concittadini devoti all'Addolorata a unirsi a noi e alla comunità parrocchiale di San Giuseppe per vivere insieme questo momento che ci aiuta a prepararci spiritualmente per vivere bene i Riti della Settimana Santa."Alle ore 04:00 di venerdì 03 aprile, i confratelli, le consorelle e i devoti-portatori della Confraternita San Giuseppe si riuniranno nella chiesa di San Giuseppe per vivere un momento di preghiera che quest'anno sarà presieduto da don Mauro Camero.Alle 04:50, i sette rintocchi cupi e martellanti della troccola, in ricordo dei sette dolori di Maria, annunceranno l'uscita della processione di Maria SS.ma Addolorata.Alle 05:00, il simulacro della Beata Vergine Addolorata varcherà la soglia della parrocchia per essere accolto dai fedeli che ogni anno attendono questo momento in religioso silenzio. L'uscita sarà accompagnata, come da tradizione consolidata di oltre 50 anni, dalle note struggenti di "Eterno dolore" del M° Quatrano, eseguite dalla Banda città di Corato "Raffaele Miglietta" diretta dal M° Giorgio Loiodice.Sia l'uscita che le prime strade del percorso processionale, tra cui Vico Sapri e Via Niccolini, saranno immerse in una cornice di totale oscurità con le strade rischiarate dalla sola luce fioca emanata dalle candele portate in processione dai partecipanti.Quest'anno la processione dell'Addolorata attraverserà le strade delle parrocchie San Giuseppe, Sacra Famiglia e Sacro Cuore.Essa percorrerà, per la prima volta, Via Giolitti e Via Ragusa. Così come, dopo diversi anni, attraverserà nuovamente Viale Adige, Viale Adda, Viale Tanaro, Viale Ofanto, Via Papa Luciani, Via Papa Montini e Via Gobetti.Durante il percorso sono previsti tre momenti di preghiera, il primo nel quartiere parrocchiale di San Giuseppe alle ore 05:55, l'altro nel quartiere della parrocchia Sacro Cuore alle ore 07:45 e il terzo nel quartiere parrocchiale della Sacra Famiglia alle ore 09:35.Il ritorno della processione sul piazzale della chiesa, alle ore 10:30, sarà accompagnato, come avviene già da qualche anno, dalle note musicali di "Marie ad pedem crucis", opera composta nel 2015 dal M° Gennaro Sibilano e dedicata al nostro simulacro dell'Addolorata.Quando il simulacro sarà giunto sul sagrato della chiesa, la banda eseguirà il brano "Madre io vorrei" che sarà cantato da una corista del coro parrocchiale di San Giuseppe.Parrocchia San Giuseppe, Largo Plebiscito (corsia laterale), Piazza Simon Bolivar, Vico Sapri, Via Niccolini, Via Velletri, Via Arnaldo da Brescia, Viale IV Novembre, Via Luigi Tarantini, Via Villa Glori, Via Bertani, Via Montevideo, Via Bovio, Via Marino (momento di preghiera presieduto da don Giuseppe Tarricone e animato dalla comunità parrocchiale San Giuseppe), Via Lago Baione, Via Negrelli, Via Gobetti, Via Niccodemi, Via Zingarelli, Via Flaminio, Via Don Minzoni, Via Giolitti, Viale Adige, Via Belvedere, Viale Po, Viale Adda, Viale Po, Viale Tanaro, Viale Ofanto (momento di preghiera presieduto da don Paolo Spera e animato dalla comunità parrocchiale Sacro Cuore), Via Gravina, Via Don Albertario, Via Papa Luciani, Via Papa Montini, Via Don Ferrara, Via Dandolo, Via Copernico, Via Torre Scarnera, Via Botticelli, Via Messina, Via dei Mille, Via Novara, Via Colleoni, Via Gravina, Via Linneo, Piazza Redi, Via Vannucci, Via Ragusa, Via Gobetti, Via Einaudi, Via Cantù (momento di preghiera presieduto da don Fabrizio Colamartino e animato dalla comunità parrocchiale Sacra Famiglia), Via Toscanini, Via Don Minzoni, Via Vallisnieri, Via Cardona, Via Orlando, Via Gravina, Viale Vittorio Veneto, Via Bonadies, Via Prati, Via Metastasio, Largo Plebiscito (corsia laterale), Parrocchia San Giuseppe.Nel pomeriggio di venerdì 03 aprile, alle ore 18:00, sempre dalla chiesa San Giuseppe, la processione dei Misteri inizierà il suo lento percorso per le strade della città e, in particolare, per le vie del quartiere parrocchiale di San Gerardo attraversando, dopo diversi anni, Via Gozzi e Via Ferraris e, per la prima volta, Via Don Luigi Orione.L'uscita dei nove simulacri sarà accompagnata da quattro marce dedicate composte dal M° Gennaro Sibilano tra cui "Venerdì Santo a Corato" dedicata ai riti che si svolgono nella nostra città in questa giornata."Da quest'anno - precisa Sandro Zucaro - il percorso dei Misteri anziché cambiare ogni due anni cambierà ogni anno attraversando sempre, per ciascun anno, un solo quartiere parrocchiale. Questa modifica è stata voluta dal consiglio di amministrazione della Confraternita San Giuseppe ed è stata inserita nel nostro regolamento interno."Alle ore 21:15, la processione raggiungerà il centro storico dove, partendo da Via Luisa Piccarreta (ang. Corso Garibaldi), avrà inizio il tradizionale e caratteristico "percorso a luci spente" lungo i dedali del borgo antico."Il passaggio dei simulacri su Via Luisa Piccarreta e quindi dinanzi alla Casa - Museo della Serva di Dio - comunica il Priore Zucaro - sarà accompagnato dalla lettura di alcune meditazioni sulla passione di Gesù tratte dagli scritti di Luisa. Questo momento sarà curato dall'Associazione Luisa Piccarreta P.F.D.V. che ringrazio di cuore per aver accolto l'invito."L'intero percorso del centro storico, per l'occasione immerso in una suggestiva atmosfera buia determinata dallo spegnimento delle luci della pubblica illuminazione, sarà addobbato, come ogni anno, dalla Pro Loco Quadratum con i segni caratteristici della pietà popolare coratina (lumini, croci e lenzuola bianche con segno di lutto).Terminato questo suggestivo itinerario, la processione raggiungerà la Parrocchia San Giuseppe dove, alle ore 22:00 sul piazzale antistante, in un'atmosfera buia e silenziosa, avrà inizio la Via Crucis cittadina presieduta dal Coordinatore zonale, don Antonio Maldera, e animata, quest'anno, dalla Pastorale Giovanile di Corato."La Via Crucis del Venerdì Santo - afferma il Coordinatore zonale, don Antonio Maldera - da anni unisce la comunità cittadina. Il Venerdì Santo è un giorno di riflessione e di preghiera, e la nostra città si unirà sul sagrato della parrocchia di San Giuseppe per vivere la tradizionale Via Crucis al rientro della processione dei Misteri. Pregheremo ancora per la pace in tutto il mondo. A questo appuntamento di fede, che coinvolgerà alcuni giovani delle nostre comunità parrocchiali, sono invitati tutti i credenti. Non dobbiamo perdere mai occasione per manifestare la nostra unità in Cristo Gesù, crocifisso e risorto, nostro unico salvatore e nostra unica speranza."Al termine di ogni stazione ciascun simulacro farà rientro in parrocchia.Il rito si concluderà entro le ore 23:30.Parrocchia San Giuseppe, Largo Plebiscito (corsia laterale), Via Matteo Renato Imbriani, Via Pisacane, Via Sant'Elia, Viale Vittorio Veneto, Via Castel del monte, Via Cincinnato, Via Sant'Elia, Via Salvi, Via Mattei, Via Castel del monte, Via Gozzi, Via Malpighi, Via Ferraris, Via Ruffo, Via Don Orione, Via Cilea, Via Alberto Mario, Via Castel del monte, Corso Garibaldi, Via Luisa Piccarreta (inizio del percorso a luci spente nelle vie del centro storico. Al passaggio dei simulacri dinanzi alla Casa - Museo della Serva di Dio Luisa Piccarreta, lettura di meditazioni tratte dagli scritti di Luisa a cura dell'Associazione Luisa Piccarreta P.F.D.V.), Piazza Di Vagno, Via Mercato, Via Casale, Via Duomo, Via Roma, Piazza Sedile, Via Roma, Corso Mazzini (corsia laterale), Largo Plebiscito (corsia laterale), Parrocchia San Giuseppe (sul piazzale antistante: Via Crucis cittadina presieduta dal Coordinatore zonale, don Antonio Maldera, e animata dalla Pastorale Giovanile di Corato. Al termine di ogni stazione, il rispettivo simulacro farà rientro in chiesa).Sabato 04 aprile alle ore 06:50, partendo dalla Parrocchia Santa Maria Greca, avrà inizio la processione penitenziale di Maria SS.ma della Pietà che attraverserà i quartieri parrocchiali di Santa Maria Greca, San Francesco, San Domenico e Maria SS.ma Incoronata.L'uscita della processione sarà preceduta, alle ore 06:30, da un breve momento di preghiera presieduto da don Vincenzo Bovino e animato dai confratelli, dalle consorelle e dai devoti-portatori dell'Arciconfraternita Santa Maria "La Greca".La processione, che sarà accompagnata dalle melodie eseguite dalla Banda "Grande orchestra di fiati Enrico Annoscia della città di Bari" diretta dal responsabile artistico M° Giuseppe Di Tommaso, attraverserà per la prima volta Via Isonzo, Piazza Oberdan e Via Monte Carso.Anche durante la processione della Pietà sono previsti tre momenti di preghiera: il primo in Via San Domenico alle ore 09:20 e sarà presieduto da don Gino Tarantini e animato dalla comunità parrocchiale di San Domenico; il secondo in Via Dante alle ore 10:50 sarà presieduto da don Peppino Lobascio e animato dalla comunità parrocchiale Maria SS.ma Incoronata; il terzo in Via Luisa Piccarreta dinanzi alla Casa - Museo della Serva di Dio Luisa Piccarreta e sarà presieduto da don Vincenzo Bovino e animato dall'associazione Luisa Piccarreta P.F.D.V. e dalla comunità parrocchiale di Santa Maria Greca.Prima di giungere in Via Luisa Piccarreta la processione si immetterà nel centro storico e attraverserà alcuni vicoli caratteristici come Via Genzano, Vico Genzano, Largo Abbazia e Via Galea che saranno addobbati dalla Pro Loco Quadratum con i tradizionali segni della pietà popolare coratina.La processione farà rientro in parrocchia alle ore 12:00 e si concluderà con l'orazione sul popolo impartita dall'Arcivescovo, Mons. Leonardo D'Ascenzo.Parrocchia Santa Maria Greca, Corso Garibaldi, Via Rosmini, Piazza Nitti, Via Monti, Via Gabriele Rosa, Via Cattaneo, Via Capuana, Via Duse, Via Deledda, Via Pacinotti, Via Volta, Via San Vito, Via De Cristoforis, Via Massaua, Via Beccaria, Via Mereù, Via Friuli, Via Micca, Via Carellario da Napoli, Via Albertone, Via Tomasi, Via Fratti, Via Colonna, Via Toselli, Via Spirito Santo, Viale Fieramosca, Via Della Bainsizza, Via Giovenale, Via Monte Cengio, Via Isonzo, Piazza Oberdan, Via Monte Carso, Via San Domenico (momento di preghiera parrocchia San Domenico), Via San Felice, Via Pier Capponi, Piazza Bramante, Via Palizzi, Via Ponchielli, Piazza Caduti in Guerra, Via Cimarosa, Via Carafa, Via Parini, Via Mercalli, Via Bernini, Via Talete, Via Donatello, Via Della Libertà, Via Calatafimi, Via Reni, Piazza XI Febbraio, Via Dante, Via Pignatelli, Via Leopardi, Via Dante (momento di preghiera Parrocchia Maria SS.ma Incoronata), Piazza Cesare Battisti, Corso Mazzini (corsia laterale), Via Bove, Corso Mazzini, Via Roma, Piazza Sedile, Largo Plebiscito, Via Genzano, Vico Genzano, Largo Abazia, Via Galea, Largo Aregano, Via Maddalena, Piazza Di Vagno, Via Luisa Piccarreta (momento di preghiera Casa Museo Luisa Piccarreta), Corso Garibaldi, Parrocchia Santa Maria Greca