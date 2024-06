La 19enne Sofia Russo di Parabita è Miss Corato

Grande successo di pubblico per la selezione di Miss Italia che si è tenuta il 23 giugno in piazza Cesare Battisti a Corato.L'evento è stato organizzato dalla esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution che ha fortemente voluto portare il concorso più blasonato del Paese nella sua città.Eletta Miss Corato Sofia Russo, 19enne di Parabita, diplomata in estetica e animatrice in una RSA. Al secondo posto, con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza, Marta d'Ambrosio, 24enne di Francavilla Fontana, laureata in scienze motorie e insegnante di danza classica e contemporanea; al terzo, con il titolo di Miss Framesi, Paola Raguso, 20enne di Modugno, studentessa di lingue e meditazione per il turismo e ballerina. Quarta classificata Gaia Silvia Attanasio, 19enne di Bari, commessa e studentessa di danza e canto; quinta Giorgia Dilillo, 17enne di Barletta che frequenta un indirizzo biotecnologico sanitario, ballerina con la passione per la recitazione e la moda e volontaria di una associazione per bambini autistici; sesta Serena Reddavide, 18enne di Cerignola, diplomata in indirizzo enogastronomico e campionessa regionale di ballo. Accedono alle finali regionali anche: Aurora Elia, 21enne di Castellaneta; Anna Mastropasqua, 18enne di Zapponeta; Graziana Brancale, 22enne di Bari; Raffaela De Fazio, 23enne di Brindisi.Ad esprimersi sulle 26 ragazze provenienti da tutta la regione una giuria presieduta da Mariella Fuzio, amministratrice della S.S.D. Wellness Evolution, e composta da: Gerardo Strippoli, presidente della Pro Loco di Corato; Claudio Amorese, presidente dell'Associazione Imprenditoria Coratina; Lara Francese, direttore della UOSVD di Medicina Interna di Corato; Maria Ceglia, dirigente medico del PO di Corato; Michele Vendola, dirigente medico dell'ospedale di Terlizzi; Vincenzo Mastrorilli, medico chirurgo specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; Carlo Sacco, collaboratore di CoratoViva; Francesco De Marinis, redattore di CoratoLive; Rosita Zezza, redattrice di LaCapasana; Grazia Petta, direttrice responsabile de Il Quarto Potere; Maria Mazzilli, fiduciaria della LILT per la città di Trani.La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud; da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco la poesia dell' amatissima Alda Merini come inno alla forza femminile. Accanto a lui Carlotta Buzzacchino, Miss Eleganza Puglia 2023, in abiti dello stilista Giulio Lovero.Ad allietare la selezione la superba voce di Annalisa Marella, in arte Deva, che ha dedicato un tributo all'indimenticabile Mia Martini, e il super ospite, direttamente dalla trasmissione di Rai 2 "Made in Sud", Tommy Terrafino con le sue esilaranti incursioni, per siglare una serata all'insegna dell'allegria.Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti, per l'hair style Teresa Coiffeur di Teresa Losciale di Bisceglie e Airò Parrucchieri di Rossella Stasi di Terlizzi per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale; per il make-up lo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della Semininni Scuola di estetica e make-up di Barletta, LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta.