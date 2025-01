All’ ITET TANNOIA partono i nuovi percorsi quadriennali 4+2

L'Itet "Tannoia", nelle sedi di Corato e Ruvo, si prepara ad accogliere le nuove generazioni di studenti con un'offerta formativa innovativa per l'anno scolastico 2025-2026: i percorsi quadriennali 4+2, per i due indirizzi di eccellenza TURISTICO per la sede di Ruvo e AGRARIO per la sede di Corato. "Grazie a questa formula, afferma la Dirigente scolastica prof.ssa Nunzia Tarantini, l'ITET Tannoia si riconferma un punto di riferimento per l'istruzione tecnica in ambito economico e tecnologico territorio."I percorsi 4+2 permettono agli studenti di completare il ciclo di studi in quattro anni, seguiti da un biennio di specializzazione che favorisce l'ingresso diretto nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi universitari.Questa formula nasce per rispondere alle esigenze di una formazione moderna e in linea con le richieste del mercato, garantendo agli studenti una preparazione solida, innovativa e competitiva.Presso la sede di CORATO, il corso quadriennale 4+2 si concentra sull'indirizzo AGRARIO, con un programma che integra le conoscenze tradizionali con le più recenti innovazioni tecnologiche applicate all'agricoltura. Gli studenti avranno l'opportunità di acquisire competenze nel settore della sostenibilità ambientale, delle tecnologie agricole avanzate e della gestione delle imprese agricole.Nella sede di RUVO DI PUGLIA, l'Indirizzo TURISTICO del 4+2 prepara gli studenti ad affrontare il mondo del turismo e dell'ospitalità con una formazione attenta ai cambiamenti del settore. Le competenze sviluppate includono la gestione delle strutture turistiche, la promozione del territorio e la comunicazione in lingue straniere, con un occhio sempre rivolto al turismo sostenibile e culturale.Fondamentale la partnership con gli ITS ACADEMY per offrire agli studenti la possibilità di proseguire gli studi a un livello superiore e specializzarsi ulteriormente in specifiche aree professionali.Nei nuovi percorsi quadriennali le lezioni e le attività laboratoriali vedranno coinvolti gli esperti provenienti dal mondo del lavoro. Inoltre, a partire dal secondo anno, le attività di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), troveranno concreta attuazione grazie alla collaborazione con le aziende leader nei settori che potranno partecipare alla progettazione dei percorsi e intervenire nei curriculi con i propri formatori.L'anno scolastico 2025-2026 rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti coloro che vogliono investire in un percorso di studi che coniuga formazione pratica, sviluppo di competenze specialistiche e prospettive di crescita professionale.