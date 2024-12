"Le Voci di Dentro": i ragazzi del "Tannoia" portano in scena la pièce di Eduardo De Filippo

Il signor Saporito sogna che nel palazzo dei vicini, i Cimmaruta, si consuma un efferato delitto. L'indomani, dopo aver denunciato l'omicidio e fatto arrestare i Cimmaruta, si rende d'improvviso conto che tutto il misfatto non era altro che un lucido sogno. Questo è l'incipit de "Le Voci di Dentro", opera teatrale Eduardo De Filippo", liberamente interpretato dai ragazzi dell'ITC Tannoia.Impegnati in un progetto finanziato dal PNRR e coadiuvati dal Maestro di teatro Francesco Martinelli e dal prof. Giuseppe Barbone, i ragazzi si sono cimentati con impegno in una pièce complicata anche per l'utilizzo costante della lingua napoletana, ma alla fine sono riusciti a portare brillantemente a casa il risultato, dopo sole 30 ore di laboratorio teatrale.«Il laboratorio rappresenta un'esperienza fondamentale, capace di liberare gli studenti dalla timidezza e dalla paura - esordisce la dirigente Nunzia Tarantini al termine dello spettacolo. - Ho visto molti dei miei allievi, solitamente più chiusi, trasformarsi e sentirsi liberi. Il teatro è una vera e propria palestra di vita, ricca di emozioni e di competenze utili per il futuro. Spero che questo percorso possa aiutare loro a superare ogni paura e ad affrontare il mondo con maggiore sicurezza».La serata ha avuto poi anche un fine benefico: gli spettatori infatti, che hanno assistito gratuitamente allo spettacolo, hanno avuto la possibilità di lasciare una donazione spontanea per l'associazione Diamoci Una Mano, al fine di consentire ai nostri concittadini meno abbienti, di trascorrere delle degne festività natalizie.