Alloggi ARCA Puglia, contributo straordinario Covid-19 per canoni e servizi

ARCA Puglia Centrale, Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, consentirà agli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati sul territorio comunale di ottenere, previa verifica dei requisiti, l'erogazione del contributo derivante dal Fondo Straordinario COVID 19 per canoni e servizi. Le risorse sono messe a disposizione dalla Regione Puglia come da Delibera di Giunta n. 1967 del 7 dicembre scorso.Per beneficiare del contributo è necessario essere in possesso dei requisiti:1. Reddito complessivo di tutto il nucleo familiare non superiore ad euro 15.250 00 riferito all'anno 20182. Essere in regola con i pagamenti alla data del 31/12/2019;3. Essere in regola con la presentazione delle istanze dei censimenti anagrafico reddituali completati dall'Agenzia;4. Nucleo familiare che per il periodo d'imposta 2020 rispetto a quello del 2018 abbia registrato una diminuzione del reddito, accertabile da parte dell'Ente, superiore o pari almeno del 10%. Il richiedente dovrà allegare idonea documentazione che dimostra il possesso del requisito (CU./ Mod. 730/ Mod. Unico con ricevuta di presentazione rilasciata da Agenzia Entrate) e in assenza si dovrà alle-gare autocertificazione;5. Assegnatari che non sono destinatari di un provvedimento di decadenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 10/2014, notificato in data anteriore alla pubblicazione del bando; 6. Assegnatari che, alla data di pubblicazione del bando, non sono destinatari di azione legale già avviata con atto legale formalmente notificato.La procedura per la presentazione delle domande ad ARCA Puglia Centrale di Bari sarà attiva nel periodo compreso. Le istanze saranno elaborate secondo l'ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle somme disponibili. Il contributo sarà accreditato sul conto dell'assegnatario.L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso apposito portale attivato dall'Ente di-rettamente dal sito web: www.arcapugliacentrale.gov.it Inoltre, si comunica che tutte le Associazioni degli Inquilini sono a disposizione per supportare gli assegnatari per la compilazione della modulistica.Le informazioni relative ai criteri e alle categorie dei beneficiari aventi diritto, sono disponibili sul sito web www.arcapugliacentrale.gov.it , all'interno del quale è presente un'area dove reperire tutta la documentazione.