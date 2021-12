Contributi per fitti e utenze 2021, come farne richiesta

Contributo economico per pagamento del canone di locazione

Contributo economico per sostegno al pagamento delle utenze

L'Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che con Determinazione Dirigenziale n. 852 del 21/12/2021 è possibile fare domanda ai fini di ricevere un contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche relative all'anno 2021. A seconda delle condizioni abitative, è possibile fare domanda solo per uno dei due seguenti contributi.I nuclei familiari che vivono in affitto possono presentare domanda per ottenere fino a 800,00 € di contributo per sostenere il pagamento del canone di locazione. Requisiti principali: ISEE non superiore a 10.000,00 €; contratto regolarmente registrato; residenza nel Comune di Corato.I nuclei familiari che sono proprietari di casa, assegnatari di alloggi ERP o dimoranti con altro titolo giuridicamente valido, possono presentare domanda per ottenere fino a 400,00 € di contributo per sostenere il pagamento delle utenze (luce, acqua, gas). Requisiti principali: ISEE non superiore a 10.000,00 €; residenza nel Comune di Corato.La modulistica e gli altri requisiti specifici del bando sono visibili al link: https://bit.ly/3sntixrLe domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 24/01/2022 alle ore 23,59 nelle seguenti modalità:- Via EMAIL all'indirizzo: bandi.servizisociali@comune.corato.ba.it- Via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it- In forma cartacea presso l'Ufficio Protocollo al 1° piano del Palazzo di Città in P.zza Marconi 12, Corato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (lunedì-venerdì) e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (il martedì e giovedì)."Sosterremo le spese per i fitti, le utenze, gli alimenti e i prodotti per la casa ad un minimo di 1.200 famiglie coratine con un budget complessivo di circa 550.000 €. – dichiara l'Assessore alla Città Solidale Felice Addario - Si tratta di un sostegno corposo che va nella direzione di ridurre povertà e disuguaglianze, alimentando al tempo stesso il commercio locale. Gli interventi saranno utili non solo per le famiglie più povere ma anche per i ceti medio-bassi con ISEE fino a 10.000 €.""È un importante regalo di Natale che l'Amministrazione comunale ha voluto fare alla città di Corato, in particolare alle fasce di popolazione che vivono una maggiore situazione di fragilità economica." - dice il Sindaco Corrado De Benedittis- che aggiunge: "Destiniamo, infatti, più di mezzo milione di euro, per sopperire a bisogni di prima necessità. Nello specifico, 150 mila euro sono stati stanziati per i buoni spesa e 405,269 euro sono destinati per il pagamento di canoni del fitto casa o di utenze domestiche come acqua, luce e gas. Il rilancio della nostra Comunità, per cui stiamo lavorando senza tregua, deve riguardare tutta la cittadinanza, senza lasciare indietro nessuno."