Misure di sostegno economico per coratini con più di tre figli a carico

I cittadini dei Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi possono presentareistanza di ammissione al beneficio "Misure di Sostegno Economico" utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune L'Avviso è rivolto ai soggetti IRPEF con più di tre figli a carico che, per il livello di reddito percepito e relativa imposta, non abbiano potuto fruire, per il periodo d'imposta 2019, di detrazioni previste dall'art.12, comma 1, lettera c) e comma 2 del d.P.R 917/1986. In tal caso il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti che sono maggiorate, nell'ambito della addizionale regionale IRPEF e secondo quanto previsto dall'art.6, comma 5, del d.lgs 68/2011, dei seguenti importi:a) € 20,00 per contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a € 375,00 per ogni figlio con diversa abilità ai sensi art. 3 della legge 104/1992.Il limite di reddito dei figli per essere considerati a carico è di € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.Solo per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, a carico dell'anno d'imposta 2019, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000,00 euro, al lordo degli oneri deducibili.Le istanze dovranno pervenire in una delle seguenti modalità:- in forma cartacea utilizzando l'apposito box posizionato all'ingresso del palazzo comunale in piazza Marconi, 12 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (dal lunedì al venerdì) o dalle ore 15,30 alle ore 17,00 (martedì e giovedì);- oppure all'indirizzo mail ufficio.piano@comune.corato.ba.it;- oppure all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.corato.ba.it;- oppure essere inviata a mezzo raccomandata A/R a: Ufficio Protocollo- Palazzo di Città, Piazza Marconi, 12 - 70033 Corato (Ba) (farà fede la data impressa nel timbro postale).