Rischio idrogeologico, progetto del Comune di Corato ammesso a finanziamento

"Il Ministero dell'Interno ha assegnato a 60 comuni pugliesi più di 92 milioni di euro per finanziare 83 interventi per la messa in sicurezza del territorio. Sono stati ammessi inoltre 126 progetti per circa 120 milioni di euro che riguardano altri 83 comuni pugliesi. Questi interventi sosterranno opere contro il rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti ed edifici pubblici e l'efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per le scuole. Lavoreremo per far scorrere il più possibile la graduatoria dei finanziamenti ammessi e invitiamo i comuni che non hanno presentato la richiesta di contributo a farlo entro il prossimo 15 settembre. Per il 2022 ci sono 450 milioni di euro a disposizione e la procedura sarà avviata a breve dal Viminale." lo dichiara Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato pugliese del MoVimento 5 Stelle.Circa metà dei fondi assegnati (42 milioni) vanno a 26 comuni della provincia di Lecce, tra cui Lecce, Copertino, Tricase, Leverano e Melendugno. 17 milioni vanno a 14 comuni della provincia di Foggia, tra cui Peschici, Isole Tremiti e Volturara Appula. In provincia di Brindisi sono 8 i comuni che si aggiudicano in totale circa 13 milioni di euro, tra cui Mesagne e Latiano. Nel tarantino, invece, 10 milioni per 6 comuni, tra cui Sava e Massafra. Nel barese 4 comuni –Alberobello, Monopoli, Ruvo e Sannicandro – riceveranno in tutto più di 7 milioni, mentre nella Bat a Margherita di Savoia e Trinitapoli andranno 3,4 milioni.Quanto agli interventi ammessi, 33 progetti interessano la provincia di Lecce per un totale di 33 milioni, 19 la provincia di Bari per una somma pari a 17 milioni, 29 la provincia di Foggia per 22,6 milioni e 18 la provincia di Brindisi per più di 19 milioni. Nel tarantino, infine, sono stati ammessi 21 progetti per un valore complessivo di 14,6 milioni e nella Bat 6 interventi per 12 milioni.Ammesso a finanziamento, per 1 milione di euro, il progetto presentato dal Comune di Corato. Si attende, però, che i fondi vengano stanziati