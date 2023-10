Ambito Territoriale Sociale, incontro di chiusura del percorso di Programmazione Sociale Partecipata

L'Ambito Territoriale Sociale (ATS) dei Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2022-2024, ha avviato il percorso di programmazione partecipata per la stesura del Piano sociale di zona 2022-2024 che si è tenuto secondo un fitto calendario di incontri svoltisi nelle tre città dal 3 maggio al 31 maggio 2022.In seguito a tale percorso è stata predisposta, a cura dell'Ufficio di Piano dell'ATS, una prima bozza della programmazione finanziaria del Piano sociale di zona per il triennio 2022-2024 già presentata al Coordinamento Istituzionale di ATS, costituito dai Sindaci delle tre città e dai rispettivi Assessori al ramo, durante la seduta del 02 ottobre 2023.I Sindaci e gli Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, d'intesa con il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'ATS, hanno ritenuto opportuno restituire il lavoro svolto e condividere le linee di indirizzo alla base della programmazione sociale di ATS per il 2022-2024 in favore dei Minori e delle Famiglie, degli Anziani e delle persone con Disabilità, degli Adulti fragili e delle reti sociali del territorio, anche al fine di ricavarne ulteriori indicazioni utili per definire il documento finale del Piano Sociale di Zona di ATS.Per tale motivo si invitano i rappresentanti di tutti gli Enti Pubblici, delle Organizzazioni Sindacali, di quelle del Terzo Settore e tutta la cittadinanza interessata, a partecipare all'incontro di chiusura del percorso di programmazione sociale partecipata che si terrà il giorno 11 ottobre 2023, alle ore 17.00, presso il Chiostro di Palazzo di Città sito a Corato in P.zza Marconi, 12.In caso di avverse condizioni meteo l'evento si terrà in Sala Consiliare.