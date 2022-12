È stato allestito a Corato, nel Chiostro di Palazzo di Città, un maxischermo attraverso il quale sarà possibile assistere, mercoledì 14 dicembre alle ore 20, alla semifinale del campionato del Mondo tra Francia e Marocco.Il Marocco, infatti, si è rilevato la vera sorpresa dei Mondiali in Qatar con la semifinale raggiunta grazie alla vittoria sul Portogallo e, nella serata di sabato molti tifosi si sono riversati nelle strade per festeggiare questo traguardo storico.Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale hanno voluto cogliere la richiesta della Comunità marocchina presente in città di installare un maxischermo in maniera da poter assistere, insieme a tutta la cittadinanza, al match Marocco - Francia.