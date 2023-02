Progetto "Restare": domani i colloqui per i candidati ammessi

È stato pubblicato sul sito del Comune di Corato l'Avviso di convocazione della prova orale per i candidati ammessi al Progetto Restare.Il progetto "RESTARE", di cui il Comune di Corato, Assessorato alle politiche giovanili, è capofila, è vincitore dell'Avviso "Fermenti in Comune" in partenariato con: Associazione Imprenditori Coratini, Associazione di Promozione Sociale "If In Apulia", Fondazione Università Ca' Foscari e Vision Squared Limited e si propone di agire sulle difficoltà occupazionali di giovani in condizione di disoccupazione, di sottoccupazione o che siano insoddisfatti della propria condizione lavorativa.Presentato in una conferenza stampa tenutasi presso Palazzo Gioia, il progetto è stato avviato attraverso la raccolta delle candidature da parte di giovani, tra i 18 e i 34 anni, residenti a Corato, per l'avvio di borse lavoro, tirocini formativi e incarichi di collaborazione da svolgersi all'interno delle aziende aderenti all'iniziativa a cui avranno accesso 40 dei candidati.Centoventiquattro le istanze pervenute al Comune di Corato di cui ottantuno ammesse per la categoria A (borse lavoro/tirocini formativi), quattordici per la categoria B (incarichi di collaborazione) e ventinove non ammissibili per mancanza dei requisiti necessari, come riportato nella determina dirigenziale pubblicata nella sezione Albo Pretorio del sito del Comune, al link https://tinyurl.com/45vksepd I candidati ammessi sono, dunque, convocati a colloquio per venerdì 24 febbraio, presso Palazzo di Città, secondo le modalità contenute nell'Avviso di convocazione consultabile al link https://bit.ly/avvisoRestare La mancata presentazione nella data, orario e sede indicati sarà considerata rinuncia al concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.