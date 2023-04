Biblioteca Itinerante, continuano le attività nel chiostro del Palazzo di Città

Continuano le attività della Biblioteca Itinerante, progetto voluto dal Comune di Corato e ideato dalla casa editrice La Meridiana.Ieri i bambini della scuola media, dopo un tour nella biblioteca Itinerante, si sono riuniti nel cuore di Palazzo San Cataldo, dove si sono approcciati per la prima volta ai Silent Books (libri cioè che non hanno testo).Il gruppo di piccoli lettori ha dovuto dunque fare lavoro di squadra per tentare di creare una storia inerente alle immagini. Un obiettivo inizialmente che sembrava irraggiungibile per i ragazzi, ma che poi è diventato possibile grazie alla cooperazione tra loro.Nella seconda parte poi, i bambini sono andati alla scoperta del braille e di vari tipi di libri dedicati a coloro che hanno delle difficoltà visive/uditive. I bambini dunque, bendati o con delle cuffie insonorizzanti, si sono sforzati di utilizzare il tatto, senso sottovalutato e poco utilizzato.«I libri in questa biblioteca si leggono con i cinque sensi, questi libri con CAA non si trovano facilmente e per i bambini è una scoperta. I bambini con questo progetto scoprono un mondo apparentemente lontano da noi, il mondo della disabilità. I piccoli lettori così vengono a conoscenza di un mondo diverso ma così vicino a noi». Così la responsabile delle visite guidate del progetto Maria Pia De Sario.La Biblioteca Itinerante resterà all'interno del Palazzo di Città fino al 16 aprile. Oggi alle 16:30, oltre alle consuete visite guidate nella biblioteca, altri due eventi: "Leggo da solo con la CAA. La nuova frontiera della lettura autonoma" e "Costruire libri didattici per bisogni specifici per ragazzi e ragazze delle scuole medie secondarie di secondo grado".