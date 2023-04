La Biblioteca Itinerante di "Lettori alla Pari" fa tappa a Corato

Fa tappa a Corato dall'11 al 16 aprile la Biblioteca itinerante di Lettori alla pari, azione del progetto delle edizioni la meridiana.L'Amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo la proposta presentata dalla casa editrice edizioni la meridiana di ospitare nella Città di Corato una tappa della Biblioteca itinerante accessibile, azione del «Progetto Lettori alla pari» della stessa editrice per promuovere il diritto di tutti e tutte alla lettura. È un progetto di welfare culturale perché consentire a ogni persona di poter leggere significa prendere atto che ognuno può accedere in autonomia alla lettura di un testo in modi differenti, a seconda della propria abilità fisica e mentale, se solo gli viene data la possibilità di farlo. L'accessibilità alla lettura è, per questo, enzima di democrazia e partecipazione, di pari opportunità e dignità. Il progetto ha il fine di promuovere, stimolare e far conoscere un'editoria di qualità già attenta e orientata alla pubblicazione di libri accessibili, e di irrobustire una rete di competenze specifiche sulla lettura accessibile connettendo biblioteche pubbliche, private, scolastiche, associazioni, librerie, a partire dalla Puglia, dove ha sede la casa editrice. In forma di residenza la Biblioteca (con oltre 130 delle diverse tipologie di libri accessibili) sarà ospitata nel Palazzo di città. Destinatari dell'iniziativa sono i bambini, le scolaresche, gli insegnanti, gli educatori, i genitori, le associazioni e gli Enti che si prendono cura delle persone con disabilità di ogni età, che potranno sfogliare, leggere, toccare, scoprire tanti libri accessibili: libri in simboli, ad alta leggibilità, libri tattili illustrati e silent book.Durante la settimana di permanenza sarà possibile visitare liberamente la Biblioteca Itinerante, partecipare a visite guidate, a laboratori per bambini e letture animate, a momenti formativi per insegnanti, educatori, professionisti e volontari oltre che liberi cittadini."La lettura è un diritto di tutti. Avere il titolo di Città che Legge non può lasciarci indifferenti. Non può declinarsi solo nel concetto "classico" della lettura. Abbiamo quindi accolto con favore la proposta della "Biblioteca Itinerante" nell'ambito del progetto "Lettori alla pari" perché è la conoscenza che apre le porte alla parità. Il progetto promosso da Edizioni la Meridiana per promuovere la lettura accessibile a persone con disabilità fisiche e psichiche o con difficoltà linguistiche e dell'apprendimento, è certamente il concreto impegno a istituire la lettura e quindi la cultura, il sapere, la conoscenza come un diritto aperto a tutti e per tutti." Ha dichiarato Beniamino Marcone, Assessore alle Politiche Educative e Culturali."Con questo progetto vogliamo continuare a restituire diritti alle persone con disabilità. Chi lo dice che le persone non vedenti o con altri problemi fisici e mentali non possono godere delle opportunità offerte dalla lettura? Sono ormai tante le esperienze degli ultimi anni che sfatano i falsi miti e promuovono un cambio di paradigma nella cultura. Noi, insieme a loro, ci impegneremo per promuovere una cultura aperta, accessibile e inclusiva." Ha affermato Felice Addario, Assessore alle Politiche Sociali.Le visite e la partecipazione alle presentazioni e ai laboratori è gratuita. Il programma della settimana è a questo link: https://bit.ly/lap_bibliotecaitinerante_corato